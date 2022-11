SSVg Velbert: Oberliga-Spitzenreiter will Vorsprung weiter ausbauen

Die SSVg Velbert führt derzeit die Tabelle in der Oberliga Niederrhein an. Nach Aussagen von Cheftrainer Dimitrios Pappas soll es bis zur Winterpause so weitergehen.

Mit 42 Punkten aus 18 Spielen führt die SSVg Velbert die Tabelle in der Oberliga Niederrhein an. Zuletzt gewann die Mannschaft von Cheftrainer Dimitrios Pappas mit 3:1 beim FC Kray. Der Erfolg gegen die Essener stellte für den Spitzenreiter aus Velbert bereits den vierten Erfolg in Serie dar.

Bis zur Winterpause stehen bei der SSVg Velbert noch drei weitere Ligaspiele an. Am kommenden Spieltag gastieren die Sportfreunde Hamborn in der IMS Arena. Eine Woche später gastiert Velbert bei Ratingen 04/19, bevor es zum Rückrundenauftakt gegen den MSV Düsseldorf geht. SSVg-Trainer Pappas will in den Partien vor der Winterpause noch möglichst viele Punkte einfahren.

„Wir konzentrieren uns besonders auf die beiden letzten Hinrundenspiele. Danach schauen wir, wie viele Punkte wir gesammelt haben. Wenn wir dann vor dem Auftakt der Rückrunde in der Tabelle ganz oben stehen, wollen wir diesen Trend gegen Düsseldorf auf jeden Fall fortsetzen”, erklärte Pappas in Bezug auf die noch anstehenden Begegnungen.

Einen großen Anteil am derzeitigen Tabellenstand der Velberter hat neben dem Trainer auch SSVg-Torjäger Robin Hilger. In bislang 18 Partien erzielte Hilger insgesamt neun Treffer. Statistisch gesehen erzielte Hilger somit in jedem zweiten Spiel ein Tor. Das letzte Mal traf Hilger am vergangenen Spieltag per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 seiner Mannschaft gegen den FC Kray. Den zweiten Platz der internen Torjägerliste beim Spitzenreiter belegt Flügelflitzer Cellou Diallo mit sechs erzielten Treffern

Leistungsträger verlängert vorzeitig

Neben dem Erfolg in der Liga am vergangenen Freitagabend gab es für die Fans des derzeitigen Spitzenreiters aus Velbert eine weitere gute Nachricht. Wie der Verein am selben Tag bekannt gab, verlängerte Spielmacher Max Machtemes sein Arbeitspapier bei der SSVg Velbert vorzeitig bis 2026. Auch am vergangenen Spieltag gegen Kray spielte Machtemes über die gesamten 90 Minuten und zeigte währenddessen erneut eine gute Leistung.

„Wir sind stolz und glücklich, dass Max diesen Weg mit uns gemeinsam weitergeht. Er ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft und eine vorzeitige Verlängerung ist nie selbstverständlich”, erklärte Oliver Kuhn, Vorstandsvorsitzender der SSVg Velbert 02.

Weitere Infos zur SSVg Velbert und der Vertragsverlängerung von Machtemes gibt es hier.