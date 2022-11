Oberliga Niederrhein: ETB verliert Testspiel gegen SC Velbert, Poznanski erneut verletzt

Der ETB SW Essen hat sein Freundschaftsspiel gegen den SC Velbert mit 0:2 verloren und einen Verletzten zu beklagen. Letzteres ärgerte Trainer Damian Apfeld mehr.

Der ETB SW Essen hat sein zweites spielfreies Wochenende in der Oberliga Niederrhein erneut genutzt, um am Samstag ein Testspiel zu bestreiten. Die 0:2-Niederlage bei Oberliga-Absteiger SC Velbert konnte Trainer Damian Apfeld aber verkraften.

"Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert und verdient verloren. Das ist aber nicht tragisch", wird Apfeld auf der Vereinsseite zitiert. "Die Jungs haben sich bewegt und der ein oder andere hat heute einfach seine Einsatzzeit bekommen, die in den letzten Wochen nicht so viel war." Trotzdem hätte er sich eine andere Einstellung gewünscht. "Das Spiel von uns war mau und da gibt es auch nichts schönzureden."

Bitter für den Tabellenfünften: Defensivspieler Kamil Poznanski musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Er hat wieder Probleme mit seinem Oberschenkel." Der 22-Jährige hatte nach über zwei Monaten am letzten Wochenende erst sein Kurz-Comeback in der Liga gegeben.

Zum Spiel: Gastgeber Velbert war von Beginn an die konzentriertere Mannschaft und ging dementsprechend nach 13 Minuten durch Andri Buzolli in Führung. Insgesamt war es eine ereignisarme Partie. Der ETB trat in den ersten 45 Minuten nur zweimal offensiv in Erscheinung, doch Edisher Ugrekhelidze konnten SC-Torwart Tim Höppner nicht überwinden.

SC Velbert: Höppner - Lafatan, Rec, Strauch - Hasani, Bock (66. van Kleef), Utku, Militello (66. Sakamaki) - Demirdere (66. Apicella), Buzolli (46. Koyama), Prenaj (66. El Hamdani) Höppner - Lafatan, Rec, Strauch - Hasani, Bock (66. van Kleef), Utku, Militello (66. Sakamaki) - Demirdere (66. Apicella), Buzolli (46. Koyama), Prenaj (66. El Hamdani) ETB: Golz (68. Abid-Eddine) - Camara, Kryeziu, Togbedji, Poznanski (34. Mumcu) - Matten (46. Şahin) - Ayan (61. Romano), Gotzeina, İslam, Ugrekhelidze - Dongue Tsanou (61. Kimbakidila) Schiedsrichter: Philipp Heuser Tore: 1:0 Buzolli (13.), 2:0 Koyama (67.)

Auch in Halbzeit zwei zeigte Velbert die bessere Leistung und erhöhte durch Ryui Koyama, der Alexander Golz im ETB-Tor keine Chance ließ. Die Möglichkeiten für Schwarz-Weiß von Marcello Romano und Prince Kimbakidila blieben ungenutzt. Im Ligaalltag geht es am kommenden Sontag (27. November, 15:30 Uhr, RS-Liveticker) auswärts gegen TuRU Düsseldorf.