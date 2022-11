Oberliga Niederrhein: ETB siegt klar im Spitzenspiel - Hamborn und Homberg siegen deutlich

Am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein patzten die Verfolger hinter den beiden Spitzenteams. Hamborn 07 und der VfB Homberg fahren wichtige Erfolge ein.

Die beiden Top-Teams der Liga, die SSVg Velbert und der KFC Uerdingen gewannen ihre Spiele schon deutlich am Freitag und können sich somit an der Tabellenspitze etwas absetzen. Denn beide Verfolger patzten. Ratingen spielte schon am Samstag nur 1:1 gegen SC Union Nettetal.

Der VfB Hilden kassierte im Duell gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen eine herbe 2:5-Pleite. Zur Halbzeit stand es nach Führung für den ETB durch Dominik Reichhardt und dem Ausgleich per Elfmeter durch Pascal Weber noch 1:1.

Kurz nach der Pause ging Hilden durch Luca Jacob Klemen Majtetic sogar in Führung (48.). Anschließend lief bei den Hildenern aber nicht mehr viel und der ETB hatte Spaß am Fußball. Noel Futkeu (55.) und Marcello Romano (71.) drehten das Spiel erneut. Prince Kimbakidila erhöhte erst per Elfmeter-Nachschuss (84.) und dann per Lupfer (93.).

Essen zieht damit an Ratingen vorbei auf den 5. Platz, punktgleich mit dem VfB Hilden und einen Punkt hinter dem TVD Velbert. Die Velberter gewannen ihr Heimspiel gegen den Cronenberger SC mit 1:0 und sind damit neuer Tabellendritter. Uerdingen liegt drei Zähler davor, Velbert schon sieben.

Homberg und Hamborn mit wichtigen Siegen

Die Sportfreunde Hamborn sorgen durch einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den SC St. Tönis für etwas Luft im Tabellenkeller. Mit 21 Punkten steht das Team zwar nach wie vor auf dem 15. Tabellenplatz, der Abstand auf den ersten Abstiegsrang beträgt nun aber immerhin schon vier Punkte.

Im Kellerduell zwischen dem VfB Homberg und TuRu Düsseldorf schossen die Homberger die Düsseldorfer mit 6:1 ab. Schon zur Halbzeit stand es 3:0 und das Spiel war entschieden. Homberg feiert damit einen enorm wichtigen Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht komplett zu verlieren. Vier Punkte Rückstand sind es aktuell auf die SF Hamborn.

Des Weiteren bezwang der SV Sonsbeck Tabellenschlusslicht FSV Duisburg mit 3:1. Der FSV liegt nun 13 Punkte hinter dem rettenden Ufer und kann mit dem Abstieg planen, Sonsbeck steht im Mittelfeld, dort trennten sich der FC Kleve und TSV Meerbusch außerdem mit 0:0.