SSVg Velbert: Kapitän Urban zurück, Pappas will auf 1 Eins überwintern

Tabellenführer SSVg Velbert empfängt am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein den 1. FC Monheim. Velbert-Trainer Pappas will Platz Eins nicht mehr hergeben.

Am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt Spitzenreiter SSVg Velbert den Tabellenachten 1. FC Monheim. Parallel zum Spiel von Verfolger KFC Uerdingen (gegen den FC Kray) rollt der Ball auch in der Velberter IMS Arena bereits am Freitagabend (11. November, 19.30 Uhr).

Seit der Niederlage gegen Verfolger KFC Uerdingen am 10. Spieltag sind die Velberter ungeschlagen, mittlerweile bereits sechs Spiele. „Die Jungs glauben mehr an sich und setzen das Trainierte gut um. Wir haben eine hohe individuelle, aber auch taktische Klasse“, erklärt Trainer Dimitrios Pappas den Erfolg beim Spitzenreiter.

Neben den fußballerischen Qualitäten sieht Pappas aber auch eine charakterliche Entwicklung. „Die Jungs sind als Mannschaft enger zusammengerückt, das hat man zuletzt beim zweiten Torjubel in Kleve gesehen. Wie die Jungs da alle zusammen gefeiert haben, da steht eine Mannschaft auf dem Platz."

Der 1. FC Monheim ist aber ein unangenehmer Gegner. Zuletzt ließ der KFC Uerdingen gegen Monheim beim 2:2 Punkte liegen. „Wir haben zu Hause einen guten Schnitt und kennen den Platz bestens. Wir sind sehr heimstark“, will Pappas idealerweise den nächsten Dreier im eigenen Stadion einfahren. Aber der Trainer ist gewarnt vor den Gästen. „Wir kennen den Gegner und wissen um ihre Qualität. Das wird kein einfaches Spiel für uns.“

Kapitän Urban wieder an Bord

Noch fünf Partien sind es einschließlich des Monheim-Spiels für die SSVg, dann geht es in der Oberliga Niederrhein in die Winterpause. „Wir stehen jetzt auf dem ersten Platz, den wollen wir bis da natürlich behalten“, gibt Pappas aus und ergänzt: „Das Ziel ist natürlich in jedem Spiel, möglichst viele Punkte zur Konkurrenz rauszuholen.“

Gegen Monheim wird Manuel Schiebener aufgrund seiner fünften gelben Karte nicht zur Verfügung stehen, dafür kann Kapitän Robin Urban in den Kader zurückkehren.