Oberliga Westfalen: Bövinghausen und Rhynern mit Gala, Gütersloh patzt

Am 12. Spieltag der Oberliga Westfalen gewannen die Top-3-Teams um TuS Bövinghausen, Preußen Münster II und Westfalia Rhynern klar, Gütersloh patzte.

Am 13. Spieltag der Oberliga Westfalen zeigten TuS Bövinghausen und Westfalia Rhynern eine Gala. Victoria Clarholz schiebt sich oben ran und der FC Gütersloh patzt.

Sieben Partien standen am Sonntag auf dem Programm, bereits am Freitag gewann der SV Schermbeck mit 3:2 gegen die U21 des SC Paderborn, die den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze damit verpassten.

Hier alle Ergebnisse im Überblick:

TuS Bövinghausen - TuS Erndtebrück 4:1 (4:0)

Der TuS Bövinghausen fertigte den TuS Erndtebrück mit 4:0 ab. Die Gala-Vorstellung von Bövinghausen nahm früh ihren Lauf. Der Mann des Spiels dabei: Keni Var Uzun, der in der ersten Hälfte einen Hattrick schnürte. Erst spitzelte er den Ball am Keeper vorbei ins Tor (2.), dann nahm er eine traumhafte Flanke von Kevin Großkreutz per Kopf (17.) und schließlich verwandelte er einen Foulelfmeter eiskalt (33.).

Das Spiel war damit schon nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden, trotzdem legte Elmin Heric das 4:0 noch vor der Pause nach (43.). Nach der Halbzeit ließ Bövinghausen das Spiel schleifen und kassierte per Foulelfmeter von Abbas Attia so noch ein Gegentor (72.). Durch den klaren Erfolg verteidigt das Team von Sebastian Tyrala die Tabellenführung.

SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 2:0 (0:0)

Die Zweitvertretung von Preußen Münster gab sich nach einer torlosen ersten Hälfte keine Blöße und besiegte das Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal mit 2:0. Nick Selutin und Luca Steinfeldt trafen per Doppelschlag (58./60.). Münster bleibt mit dem Sieg Tabellenzweiter und einen Punkt hinter Bövinghausen.

1. FC Gievenbeck - SV Westfalia Rhynern 0:5 (0:1)

Auch der Tabellendritte aus Rhynern sorgte für ein Schützenfest. Im Duell gegen den FC Gievenbeck setzte sich Rhynern mit 5:0 durch. Nachdem Michael Wiese früh für die Führung sorgte, drehte Rhynern besonders in den zweiten 45 Minuten auf. Davin Wöstmann und Lucas Arenz sorgten per Doppelschlag für die Vorentscheidung (58./59.). Tim Neumann und Jan Kleine setzte dem Spiel dann noch die Krone auf (64./78.). Rhynern findet nach der 1:3-Niederlage gegen Gütersloh in der Vorwoche damit wieder in die Spur und ist auf Rang drei stehend bis auf einen Punkt an Bövinghausen dran.

SpVgg Vreden - TSV Victoria Clarholz 0:2 (0:1)

Der TSV Victoria Clarholz gibt sich im Spiel gegen die SpVgg Vreden keine Blöße und gewinnt mit einer souveränen Leistung 2:0. Die frühe Führung erzielte Leon van der Veen (10.), den Schlusspunkt setzte in der 58. Spielminute Marlon Herzog. Clarholz bleibt durch den Sieg an den Aufstiegsrängen dran und schiebt sich an der U21 von Paderborn vorbei auf den vierten Platz. Zwei Punkte fehlen auf Preußen Münster II und Westfalia Rhynern, drei auf Bövinghausen.

FC Gütersloh 2000 - FC Eintracht Rheine 0:1 (0:0)

Das einzige Team aus dem oberen Drittel, das an diesem Sonntag patzte, war der FC Gütersloh. Nach zuletzt drei Siegen in Folge müssen die Gütersloher wieder eine Niederlage einstecken und den Kontakt zur Tabellenspitze abreißen lassen. Den goldenen Treffer für Eintracht Rheine erzielte Julius Hölscher (58.).

Die Weiteren Ergebnisse:

ASC Dortmund – TSG Sprockhövel 2:1 (2:0)

Sportfreunde Siegen - Delbrücker SC 4:2 (2:1)

SG Finnentrop-Bamenohl - VfL Sportfreunde Lotte 3:0 (2:0)