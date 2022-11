Oberliga Westfalen: So eng ist es vor dem 13. Spieltag an der Spitze

Platz eins und sechs trennen in der Oberliga Westfalen nur vier Punkte. Die Ausgangslage vor dem 13. Spieltag könnte spannender kaum sein.

Die Ausgangssituation vor dem 13. Spieltag der Oberliga Westfalen könnte kaum spannender sein. Zwischen Platz eins und Platz sechs liegen nur vier Punkte. An der Spitze der Tabelle liegt mit 26 Punkten vor dem Spieltag weiter der TuS Bövinghausen. Nach zwei 1:4-Niederlagen in Folge gelang dem Team von Sebastian Tyrala zuletzt ein 4:2-Sieg nach Halbzeitrückstand. An diesem Wochenende ist der Tabellenfünfzehnte TuS Erndtebrück zu Gast. Alles andere als ein Sieg würde in Bövinghausen enttäuschte Gesichter zurücklassen.

Souverän führen die Bövinghäuser die Tabelle aber nicht an. Gleich fünf Teams sitzen dem Team um Kevin Großkreutz im Nacken. Erster Verfolger, mit einem Punkt weniger, ist die zweite Mannschaft von Preußen Münster. Auch die Münsteraner schwächelten mit zwei Unentschieden, ehe es zuletzt einen 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Lotte gab. An diesem Spieltag empfängt Münster das Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal. Auch hier sind die Rollen klar verteilt, Münster muss gewinnen, wenn die Preußen oben dranbleiben wollen.

Rhynern, Paderborn, Clarholz und Gütersloh folgen

Auf Platz drei folgt dann mit ebenfalls 25 Punkten, aber einem schlechteren Torverhältnis, Westfalia Rhynern. Trotz der Abgänge ihrer beiden Top-Stürmer Hakan Sezer und Eduard Probst, die in der vergangenen Saison 53 der 76 Treffer für Rhynern erzielten und im Sommer zu Rot Weiss Ahlen beziehungsweise SC Verl wechselten, ist das Team von Michael Kaminski erneut stark unterwegs. Zwar ging das letzte Ligaspiel gegen den FC Gütersloh mit 1:3 verloren, zuvor führte Rhynern die Tabelle aber lange an. Am 13. Spieltag reist Rhynern zum FC Gievenbeck, die sich im Mittelfeld der Liga wiederfinden.

Hinter Rhynern geht es eng weiter. Mit 24 Punkten steht die U21 des SC Paderborn auf dem 4. Rang. Die Paderborner waren allerdings schon am Freitagabend im Einsatz und verloren überraschend mit 2:3 gegen den SV Schermbeck. Dadurch ergibt sich eine Chance für die Teams hinter den Paderbornern. Victoria Clarholz mit einem Punkt weniger und der FC Gütersloh mit zwei Punkten weniger haben die Chance, in der Tabelle zumindest an Paderborn vorbei zu klettern. Gütersloh hat dabei sogar noch ein Spiel weniger als die Top-Fünf-Teams absolviert und gar zwei weniger als Paderborn.

Die Gütersloher treffen am Sonntag auf den FC Eintracht Rheine, Victoria Clarholz reist zur SpVgg Vreden. Alle genannten Spiele finden am Sonntag, den 06. November um 14:30 Uhr statt.