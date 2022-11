Oberliga Niederrhein: Ex-RWE-Spieler reitet mit Velbert weiter auf einer Erfolgswelle

Die SSVg Velbert reitet weiter auf einer Erfolgswelle in der Oberliga Niederrhein. Ex-RWE-Spieler Ismail Remmo sticht heraus.

Die SSVg Velbert reitet weiter auf einer Erfolgswelle und verteidigt die Tabellenführung. Seit sechs Spielen sind die Velberter nun ungeschlagen. Dem 3:0-Sieg gegen TuRU Düsseldorf folgte nun ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Kleve. Torschütze in beiden Partien: Ex-RWE-Spieler Ismail Remmo.

Der gebürtige Essener zeigt sich begeistert von der aktuellen Form des Teams und der Leistung gegen Kleve: „Aktuell läuft es sehr gut. Nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Mannschaft. Wir wussten, dass es gegen Kleve eklig wird, aber das müssen wir annehmen, wenn wir da oben stehen." Gegen Ende des Spiels sei es souverän gewesen. "Wir hätten den Sack aber schon früher zumachen können. Am Ende: 4:0-Sieg in Kleve, das macht man auch nicht alle Tage. Es war ein geiles Spiel, alle sind zufrieden.“

Nach seiner Roten Karte in der Partie gegen den VFB Homberg wurde Remmo für zwei Spiele gesperrt. Nach seiner Sperre zeigt sich der 24-Jährige nun sogar stark verbessert. Vor der Sperre erzielte er zwei Tore in 13 Spielen, nun zwei Tore in zwei Spielen.

„Tore sind immer gut, Vorlagen auch. Im Endeffekt steht der Sieg der Mannschaft aber immer im Vordergrund. Wenn ich nicht treffe und wir gewinnen trotzdem, ist mir das recht. Wenn ich treffe und wir gewinnen, ist es natürlich auch geil. Am Ende des Tages zählen aber immer drei Punkte“, zeigt sich der offensive Mittelfeldspieler besonnen.

Auch die Offensive läuft nun besser

Bei Velbert läuft es. Zu Beginn der Saison tat sich die Mannschaft mit dem Tore schießen noch schwer. Bis zur 1:3-Niederlage am 10. Spieltag gegen den KFC Uerdingen schoss das Team nur 16 Tore. Zum damaligen Zeitpunkt die wenigsten der ersten acht Teams in der Tabelle. In den sechs Spielen seitdem sind es satte 17 Tore. Remmo begründet die Steigerung der Offensive wie folgt: „Ich glaube, die Mannschaft hat besser zueinander gefunden. Wir haben zu Beginn in einer Fünferkette verteidigt, jetzt spielen wir in einer Viererkette, das ist ein Tick offensiver und das tut der Mannschaft gut.“

Neben einer nun verbesserten Offensive ist besonders auf die Verteidigung verlass. 12 Gegentore in 16 Spielen sind einsame Ligaspitze. Fünf Spiele verbleiben nun noch bis zur Winterpause, Remmo hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen die Tabellenführung bis zum Winter verteidigen und den Vorsprung so sehr ausbauen wie möglich. Ich habe vorm Kleve-Spiel gesagt: Wenn wir das Spiel gewinnen, gewinnen wir die restlichen Spiele bis zur Winterpause auch. Das ist mein persönliches Ziel.“

Weiter geht es für Velbert dann am kommenden Spieltag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim (Freitag, 11. November, 19:30 Uhr).