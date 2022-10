Oberliga Niederrhein: SF Hamborn gehen in Baumberg unter - "Nach 0:2 waren wir gebrochen"

Am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein mussten die Sportfreunde Hamborn eine bittere Niederlage bei den SF Baumberg einstecken.

Nach einer schwachen zweiten Halbzeit unterlag das Hamborner Team von Julian Berg deutlich mit 0:5 (0:0). Dabei sahen die 150 Zuschauer im MEGA-Stadion an der Sandstraße eine mit wenig Höhepunkten versehene erste Hälfte.

Baumberg war zwar stärker, doch die Angriffe der Hausherren wirkten zuerst wild und wenig koordiniert. „Vor dem Spiel habe ich meinen Jungs gesagt, entweder wir bieten denen hier die Stirn, oder wir gehen baden. Die Qualität, gepaart mit der Offensivpower der Baumberger, ist einfach zu stark“, fand Berg nach den 90 Minuten deutliche Worte. „Das tut weh. Wir konnten dieses Mal über 90 Minuten unsere Power nicht auf den Platz bekommen. Unsere zahlreichen Ausfälle können nicht kompensiert werden“, stellte Hamborns Trainer fest, dass auch die Englischen Wochen seiner Elf zuletzt ordentlich zugesetzt haben.

Anders war die Gefühlslage natürlich in Baumberg. Von Beginn an war die Elf von Salah El Halimi das spielbestimmende Team, allerdings konnten sie diese Überlegenheit zu Beginn nicht in hochkarätige Torchancen ummünzen. „In der Kabine habe ich meinen Jungs gesagt, dass es eine Frage der Zeit und der Geduld ist, die Lücke zu finden“, setzte der langjährige Trainer der SFB auf die Ruhe, die seine Elf an den Tag legen sollte.

Baumberg: Schwabke - Bhaskar, Harneid, Jöcks (75. Biskup), Koukoulis - Saka (77. Aydin), Hömig, Sarikaya (84. Geishauser), Turay (64. Klotz), Topal - Luzalunga (62. Papalia) Hamborn: Delker - Herrmann (72. Ergün), Bennmann, Wichert, Roth - Diallo, Spors, de Stefano, Bode, Mastrolonardo (72. Krystofiak) - Menke (61. Schaar) Tore: 1:0 Sarikaya (59.), 2:0 Klotz (66.), 3:0 Sarikaya (67.), 4:0 Sarikaya (82.), 5:0 Topal (90.) Schiedsrichter: Sven Schreiber (Düsseldorf) Zuschauer: 150

Mit dem ersten von insgesamt drei Treffern von Baris Sarikaya war dieser Bann nach knapp einer Stunde endlich gebrochen. „Nach dem 2:0 haben die Jungs dann die Schultern fallen gelassen“, schnaufte El Halimi tief durch. Im Gegensatz zu Julian Berg. „Nach dem 0:2 waren wir gebrochen, wir haben zu Recht 0:5 verloren“, analysierte der Gästetrainer die gleiche Situation aus seiner Sicht.

„Irgendwann haben wir den Schlüssel gefunden und konnten die Tür öffnen“, war El Halimi auf der anderen Seite froh, mit dem Kantersieg einen Sprung auf Platz neun gemacht zu haben.

Am kommenden Spieltag empfangen die „Löwen“ bereits am Samstag Union Nettetal (5. November, 16:00 Uhr, BSA Holtkamp). Für die Sportfreunde aus Baumberg steht der schwere Gang nach Ratingen auf dem Programm (Sonntag, 15:00 Uhr, Keramag Sportpark).