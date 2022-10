KFC Uerdingen: Giftiger Zweikämpfer - Jetzt freut sich Lipinski auf den RWO-Kracher

Mit 2:1 besiegte der KFC Uerdingen den VfB Hilden am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Matchwinner Alexander Lipinski spricht über sein Tor - und den anstehenden Pokal-Kracher.

Alexander Lipinski war mit zwei Scorerpunkten entscheidend beteiligt am 2:1-Sieg des KFC Uerdingen gegen den VfB Hilden im Topspiel der Oberliga Niederrhein. Seine beeindruckendste Szene hatte Lipinski allerdings ohne Ball. Wie ein Verrückter setzte er in der 93. Minute noch einmal zu einem Megasprint auf die Hildener Verteidigung an. Mit Erfolg – der Spielaufbau der Hildener missglückte, kurz darauf ertönte der Schlusspfiff.

„Das kommt komplett über den Willen. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Der Gegner drückt am Ende auch ziemlich, da muss man als Mannschaft dagegen halten“, erläuterte der 26-Jährige auf die Frage, woher er die Kondition für diesen Sprint genommen hatte.

Oberliga Niederrhein: Lipinski ist der Matchwinner im Topspiel

Sehenswert waren auch seine beiden Scorerpunkte. Zunächst seine Brustablage im Strafraum auf Shun Terada, der in der 40. Minute das 1:0 für den KFC erzielen konnte. Dann Lipinskis eigener Treffer zum 2:0 in der 54. Minute. Ein Tor des Willens, zweimal setzte er gut nach im Strafraum und hatte schließlich das Glück des Tüchtigen, dass sein Flachschuss abgefälscht im Tor landete.

"Eigentlich muss ich den ersten Schuss direkt machen, den hab ich auf dem rechten liegen. Ich hatte aber nach dem Zweikampf nicht mehr die notwendige Kraft. Dann kommt der Ball glücklicherweise zurück und ich kann ihn versenken", analysierte Lipinski nach Schlusspfiff seinen Treffer.

Die Saison ist brutal lang. Alexander Lipinski

Generell fiel der Neuzugang vom FC Bocholt durch giftiges Zweikampfverhalten auf. „Mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Aber es bringt nichts, wenn ich alleine gut spiele. Das ist immer wieder eine Mannschaftsleistung“, erklärte der gebürtige Krefelder.

In der Liga geht es für den KFC weiter mit der Auswärtspartie bei TuRU Düsseldorf am kommenden Samstag (22.10., 14 Uhr). „Die Saison ist brutal lang. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir am Ende hochwollen“, sagte Lipinski mit Blick auf die anstehenden Ligapartien.

Im Niederrheinpokal: Der KFC Uerdingen empfängt Rot-Weiß Oberhausen

Unter der Woche steht bereits ein Spiel an, auf das sich in Uerdingen alle freuen. Im Niederrheinpokal heißt es am Mittwochabend (19.10) um 19:30 Uhr: Der KFC Uerdingen empfängt in der Grotenburg Rot-Weiß Oberhausen. Auch Lipinski ist heiß: „Das ist natürlich ein Highlight-Spiel für uns und die Fans. Ich denke, es wird hier eine unglaubliche Atmosphäre geben.“ Die Zweikampfstärke von Lipinski wird der KFC an diesem Abend besonders gut gebrauchen können.