Oberliga Niederrhein: FSV Duisburg verliert Lokalderby und sucht neuen Trainer

Der FSV Duisburg bleibt nach der 3:4-Derbyniederlage gegen die SF Hamborn Tabellenletzter. Nachdem Luciano Velardi gekündigt hat, sucht der Klub einen neuen Trainer.

Der FSV Duisburg, Tabellenletzter der Oberliga Niederrhein, hat auch das vierte Spiel in Folge verloren und dabei erneut einige Gegentore schlucken müssen. Mit 3:4 verlor der FSV das Lokalderby gegen die Sportfreunde Hamborn und behält damit bei nur 5 Punkten auf dem Konto die rote Laterne.

Zudem wurde bekannt, dass sich der Verein auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer befindet. „Luciano Velardi hat am Mittwochabend nach dem Spiel in Kray seine Kündigung bekannt gegeben", verriet Clubvorstand Erol Ayar nach der Partie gegen Homberg. „Das kam nicht so wahnsinnig überraschend nach den letzten Ergebnissen und 14 Gegentoren in drei Spielen, aber der Zeitpunkt war natürlich eher unglücklich.“

Ayar, der zusammen mit Markus Kowalczyk als Interimstrainer fungierte, war für die Partie extra aus der Türkei nach Duisburg zurückgekehrt. „Wir haben uns da mit der Besetzung der Trainerposition etwas vertan“, meinte der FSV-Sportchef, der nun voraussichtlich bis zum Winter das Traineramt bekleiden wird, aber die Augen nach möglichen Nachfolgern offen hält.

Sportlich sah Ayar dabei gegen den Aufsteiger aus Hamborn ein verrücktes Spiel, in dem seine Mannschaft schon zur Halbzeit auch in der Höhe verdient mit 0:4 hinten lag, dann aber völlig verändert aus der Kabine kam und die Partie tatsächlich noch einmal spannend gestaltete.

„Wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen“, analysierte der FSV-Boss. „Wir haben in der Pause ein paar notwendige Veränderungen vorgenommen und dann die zweite Halbzeit – wenn man so will – mit 3:0 für uns entschieden. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen“

Dennoch ist Ayar mit der Situation und dem Saisonverlauf alles andere als zufrieden. „Es geht momentan für uns nur darum, Punkte zu holen und das haben wir trotz der Aufholjagd nicht geschafft. Wir haben fünf Punkte, das ist natürlich viel zu wenig auch mit dieser jungen Mannschaft", wusste der Clubchef und kündigte Verstärkungen im Winter an. "Wir müssen jetzt bis zur Winterpause noch so viele Zähler holen wie es irgendwie geht und dann werden wir die Augen offen halten, wen wir noch dazu holen können. Wir brauchen eigentlich bis zu fünf gestandene Spieler, die uns aus dieser Situation heraushelfen können.“

Weiter geht es für den FSV am kommenden Sonntag (23. Oktober) mit einem dicken Brett, nämlich auswärts gegen den Tabellenvierten Ratingen 04/19.