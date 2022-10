Oberliga Niederrhein: ETB nach Topspiel-Pleite erneut sieglos - SSVg erobert Spitze

Topspiel in der Oberliga Niederrhein: Die SSVg Velbert setzte sich mit 2:1 gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen durch und übernahm die Tabellenführung.

Die SSVg Velbert ist neuer Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Die Niederbergischen gewannen den Flutlicht-Schlager gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen am Samstagabend mit 2:1 (2:1) und übernehmen mindestens bis Sonntag die Spitzenposition.

Während Velbert erst ein Saisonspiel verlor, setzten die Gäste aus Essen ihre kleine Erfolglos-Serie fort. Der so stark in die Spielzeit gestartete ETB blieb zum vierten Mal in Serie ohne Sieg.

Die Zuschauer in Velbert sahen von Beginn an eine temporeiche Partie, in der die Gäste vom Uhlenkrug den besseren Start erwischten. Marcello Romano brachte den ETB nach einem Eckball in Führung (15.).

Nach der kalten Dusche schüttete sich die SSVg kurz - und gab prompt eine Antwort. Yasin Cemal-Kaya glich aus (21.), ebenfalls nach einer Ecke, und nur eine Minute später zappelte die Kugel erneut im Netz. Wieder traf Velbert, diesmal war es Robin Hilger, der im Zusammenspiel mit Cellou Diallo für die Führung sorgte (22.).

Diesen Doppelschlag musste der ETB erstmal verdauen. Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, ehe sich die Essener zurück auf Augenhöhe gekämpft hatten. Chancen hatte es in der Zwischenzeit aber auf beiden Seiten gegeben, und auch nach Wiederanpfiff setzte sich der Schlagabtausch auf hohem Niveau fort.

Nach rund einer Stunde wurde das Spiel immer ruhiger. Schwarz-Weiß fand kein Mittel, die beste Defensive der Liga zu überwinden (neun Gegentreffer) und musste zugleich aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen.

Oberliga Niederrhein: Nächstes Topspiel am Sonntag

Kurz vor Schluss versuchte es ETB-Topscorer Noel Futkeu noch einmal aus der Distanz, doch Torhüter Marcel Lenz war gegen seinen Ex-Klub auf dem Posten. Und auch ein geforderter Elfmeter-Pfiff nach einem vermeintlichen Foul an Futkeu in der Nachspielzeit blieb aus. So konnte die SSVg am Ende über einen wichtigen Sieg im Topspiel jubeln.

Am Nachmittag hatten die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Monheim den Spieltag eröffnet. Die Gastgeber setzten sich durch Tore von Enes Topal (45.+1), Melva Luzalunga (48.) sowie Ben Bastian Herneid (53.) mit 3:1 durch. Philip Lehnert erzielte den späten Anschluss für Monheim (85.).

Am Sonntag dürften die Teams aus der Spitzengruppe dann gebannt nach Krefeld schauen, wo der KFC Uerdingen den VfB Hilden zum Topspiel empfängt. Mit einem Sieg könnte Hilden die Tabellenführung zurückerobern.