Oberliga Niederrhein hat neuen Spitzenreiter: Kray-Kantersieg im Kellerduell,

In der Oberliga Niederrhein stand der 13. Spieltag auf dem Plan. Und nun gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Am Dienstag besiegte der 1. FC Kleve die SF Baumberg am 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 2:1. Damit sprangen die Klever vom Abstiegsplatz - aber nur bis zum Mittwochabend.

Denn da standen die anderen neun Partien auf dem Plan und es gab einige Teams aus dem Tabellenkeller, die punkten konnten. Unter anderem der FC Kray, der gewann das Duell Vorletzter gegen Letzter gegen den FSV Duisburg klar mit 5:0.

Mann des Tages: Bubakarry Fadika, der die ersten drei Treffer erzielen konnte, Joelle Cavit Tomczak und Danilo Settimio Curaba erhöhten sogar noch auf 5:0. Während Kray etwas Hoffnung schöpft, scheint der Oberliga-Zug frühzeitig ohne den FSV abzufahren.

Mehr Hoffnung haben da die SF Hamborn, die sich zuhause gegen die zuletzt wieder stärker aufkommende SpVg Schonnebeck mit 2:0 durchsetzen konnte. Für die größte Überraschung sorgte fast der VfB Homberg, der wenige Tage nach dem 0:4 beim KFC Uerdingen gegen den Spitzenreiter SSVg Velbert bis zur 96. Minute 2:1 führte, dann traf Robin Urban zum 2:2 für die SSVg.

Trotzdem gibt es dadurch einen neuen Tabellenführer. Denn der VfB Hilden gewann mit 3:0 gegen den SC St. Tönis und führt die Tabelle nun an - allerdings bei Punktgleichheit nur aufgrund der mehr geschossenen Treffer.

Hilden profitierte dabei nicht nur vom Punktverlust der Velberter, auch der ETB SW Essen verlor sein Topspiel gegen den KFC Uerdingen mit 0:2. Shun Terada traf bereits nach wenigen Minuten zur Führung, Maik Odenthal traf in der Nachspielzeit zum 2:0 für den neuen Dritten.

Damit grüßen die Hildener als lachender Dritter nun von der Spitze. Wobei es in der Liga sehr eng zugeht, denn zwischen dem Ersten und dem Vierten (ETB SW Essen) liegt nur ein Zähler.

Am Wochenende stehen dann gleich zwei Topspiele an. Am Samstag (15. Oktober, 18 Uhr) empfängt die SSVg Velbert den ETB. Einen Tag später (Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr) treffen der KFC Uerdingen und der VfB Hilden aufeinander. Die besten vier Teams unter sich - das verspricht Spannung.