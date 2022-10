Am 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein besiegte die SSVg Velbert den TSV Meerbusch mit 4:1. Dank des besseren Torverhältnisses ist Velbert nun Tabellenführer.

Spielfreude pur! Das war es, was die SSVg Velbert am 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein ausstrahlte. Bereits nach 30 Minuten stand es 3:0 für Velbert. "Wir sind schnell zum ersten Tor gekommen und dann ist das halt so, wenn unsere Spieler diese Ballsicherheit haben", sagte Velbert-Trainer Dimitrios Pappas nach der Partie.

Meerbusch-Trainer Kevin Kreuzberg war unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, sah aber auch einen starken Gegner. "Wenn du hier Punkte holen willst, musst du an dein Optimum kommen und davon waren wir heute weit entfernt. Von daher: völlig verdient verloren", bilanzierte der 33-Jährige.

Bereits nach 5 Minuten konnte Publikumsliebling Max Machtemes für die SSVg einnetzen. Nach einem Doppelpass mit Robin Hilger hatte er den Ball eigentlich schon verloren, setzte dann aber stark nach – generell war das Gegenpressing der Velberter an diesem Abend bemerkenswert. Machtemes bekam den Ball im Strafraum wieder, schloss aus linker Position ab und hatte Glück, dass der Ball abgefälscht und unhaltbar ins Tor fiel. Bemerkenswert: Machtemes – eigentlicher Achter bzw. Zehner – spielte auf der linken Außenverteidigerposition und traf an diesem Abend doppelt. In der 57. Minute erzielte er per sehenswertem Schlenzer das zwischenzeitliche 4:0.

Neben Zauberfußball, insbesondere gepflegt durch Machtemes, Yasin-Cemal Kaya und Neuzugang Ismail Remmo, konnten die Velberter an diesem Abend auch Körpereinsatz. Zweimal wurde Mittelstürmer Robin Hilger mit einem hohen, eigentlich ungefährlichem Ball geschickt. Zweimal setzte er seine Physis überragend ein, holte sich den Aufpraller und stand frei vor TSV-Keeper Marvin Oberhoff. In der 24. Minute holte er so einen Elfmeter heraus, den Cellou Diallo verwandelte. In der 30. Minute konnte er den Ball durch die Beine des Torwarts selbst ins Tor schieben.

Wir müssen nach diesem Aussetzer nichts Spezielles fokussieren: Dafür waren wir davor zu stabil. Kevin Kreuzberg

Während die SSVg nun überglücklich von der Tabellenspitze grüßt, ist der TSV Meerbusch weiterhin auf Platz 8. Für TSV-Trainer Kevin Kreuzberg ist die Niederlage allerdings kein Grund zur Sorge: "Das war in dieser Saison der erste Auftritt, an dem wir ein wirklich schlechtes Spiel gemacht haben. Wir müssen nach diesem Aussetzer nichts Spezielles fokussieren. Dafür waren wir davor zu stabil", erklärte Kreuzberg.

TSV Meerbusch: Toptorjäger Oguz Ayan ohne Tor, aber mit Vorlage

Immerhin war der TSV eine Minute vor Abpfiff auch noch zum Ehrentreffer gekommen. Oguz Ayan – Toptorjäger der Liga – blieb heute zwar torlos, flankte in der 89. Minute allerdings nach einem Konter auf den eingewechselten Sebastian van Santen, der per Volley ins untere Torwarteck abschloss. Vielleicht der versöhnliche Abschluss eines berauschenden Fußballabends.