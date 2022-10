Die SpVg Schonnebeck will den positiven Trend im Oberliga-Duell gegen den FC Kray fortsetzen. Kapitän Matthias Bloch freut sich auf das Essener Derby.

Mit einem 1:0-Überraschungscoup beim 1. FC Monheim am Freitagabend hat sich die Spielvereinigung Schonnebeck etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Nach einem Fehlstart – drei Punkte aus sieben Partien – stabilisierte sich das Team von Trainerurgestein Dirk Tönnies deutlich und holte stolze zehn Punkte aus den jüngsten vier Partien. Aktuell stehen die Schwalben auf Platz 13 und haben drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Schonnebecks Kapitän Matthias Bloch zeigt sich im RevierSport-Gespräch erleichtert über die Ergebnisse der letzten Wochen: "Das tut nach dem Start schon sehr gut und gibt natürlich ein gutes Gefühl, vor allem weil wir in meinen Augen, bis auf das erste Spiel in Nettetal, immer alles rausgehauen haben und echt Pech hatten. Wir haben, trotz der ganzen Ausfälle, immer an unsere Stärken geglaubt und gewusst, dass wir irgendwann belohnt werden."

Am Sonntag (09. Oktober, 16.30 Uhr) wartet dann ein Highlight auf Bloch und Co. Es steht das Essener Derby gegen den FC Kray auf dem Programm. Die Gäste stehen mit dem Rücken zur Wand und sind mit bislang einem Saisonsieg und zwei Remis aus zehn Spielen Tabellenvorletzter. Das weiß auch der 1,96-Meter-Hüne: "Ich glaube, dass Kray schon ein bisschen unter Druck steht, aber in einem Derby muss keiner motiviert werden. Wir werden uns die Woche bestens darauf vorbereiten, das Spiel annehmen und hoffentlich als Sieger den Platz verlassen. Nach unserem ersten verlorenen Derby beim ETB, wollen wir natürlich gegen Kray gewinnen, unsere kleine Serie weiter ausbauen und uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen."

Wir hoffen natürlich – wie immer – auf tatkräftige Unterstützung unserer treuen Anhänger und auf ein paar neugierige fußballbegeisterte Fans. Also schaut euch zuhause RWE an und kommt danach zum Schetters Busch das Essener Derby gucken. Matthias Bloch.

Bislang stand der 31-jährige Routinier in allen elf Liga-Partien von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Platz und ist in der Innenverteidigung ein absoluter Leistungsträger. Für das Heim-Derby gegen die Krayer hofft Bloch auf eine große Unterstützung – auch wenn Rot-Weiss Essen um 14 Uhr bei der Zweitvertretung des SC Freiburg gastiert: "Ein Spiel gegen Kray ist immer besonders, da geht es meistens heiß her. Wir hoffen natürlich – wie immer – auf tatkräftige Unterstützung unserer treuen Anhänger und auf ein paar neugierige fußballbegeisterte Fans. Also schaut euch zuhause RWE an und kommt danach zum Schetters Busch das Essener Derby gucken", betonte der Spielführer schmunzelnd.