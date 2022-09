TSV vor KFC-Duell: Ausverkauftes Haus! Meerbusch-Boss rechnet mit Sieg

In der Oberliga Niederrhein kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Duell zwischen dem TSV Meerbusch und dem KFC Uerdingen. Der Boss der Gastgeber kündigt einen Sieg an.

"Wir werden am Sonntag gegen 16.50 Uhr vor dem KFC Uerdingen in der Tabelle stehen. Da lege ich mich mal fest", gibt sich Christoph Peters, Vereinschef der Meerbuscher, kämpferisch und sehr zuversichtlich. Aktuell liegt Meerbusch nur drei Punkte hinter dem KFC, hat jedoch das bessere Torverhältnis gegenüber den Uerdingern. Mit dem Saisonverlauf ist Peters bislang zufrieden. "Unsere Mannschaft macht das sehr gut. Wir haben einige junge Leute dazubekommen und die sind schnell bei uns angekommen. Die Arbeit unseres Trainerteams Kevin Kreuzberg und Roberto Gambino trägt auf jeden Fall Früchte", lobt Peters. Der KFC Uerdingen entwickelt sich wieder in eine positive Richtung, ein Fußballverein, den die Fans annehmen und wieder lieben. Es ist natürlich kein Vergleich zu den Zeiten von Herrn Ponomarev. Ich freue mich für diesen Klub. Christoph Peters Der Meerbusch-Chef hält sich aktuell auf Mallorca auf und kümmert sich um sein Unternehmen, die "Kälte-Klima-Peters GmbH" - ein Spezialist für Kälte- und Klimatechnik. "Ich habe natürlich viel um die Ohren. Aber die Frage stellt sich gar nicht: Natürlich bin ich am Sonntag in Meerbusch vor Ort. Dann geht es wieder zurück nach Mallorca", sagt er. Mit 1000 Zuschauern wird die Anlage ausverkauft sein. "Das Interesse ist riesengroß. Immerhin kommt der KFC Uerdingen", betont Peters und lobt den "neuen KFC Uerdingen". Peters: "Der KFC Uerdingen entwickelt sich wieder in eine positive Richtung, ein Fußballverein, den die Fans annehmen und wieder lieben. Es ist natürlich kein Vergleich zu den Zeiten von Herrn Ponomarev. Ich freue mich für diesen Klub. Ich kenne viele Spieler der Krefelder und auch Fans, die ehrenamtlich sehr viel für den Klub getan haben und weiter für ihren Verein da sind. Diesen Weg sollte der KFC auf jeden Fall weiter gehen. Aber am Sonntag werden die Punkte bei uns in Meerbusch bleiben!"

