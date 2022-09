Ober- bis Bezirksliga: Das sind die Top-Torjäger am Niederrhein

Von der Oberliga bis zur Bezirksliga: Das sind die bisher erfolgreichsten Torschützen der Amateurklubs am Niederrhein.

Die ersten Saisonwochen sind vorüber, allmählich zeichnet sich ab, in welche Richtung es für die Amateurvereine in dieser Spielzeit gehen wird. Und auch die Torschützenlisten gewinnen an Aussagekraft. Wir haben nachgeschaut, welche Stürmer von der Ober- bis zur Bezirksliga am Niederrhein in Topform waren.

Oberliga: In der höchsten Amateurspielklasse am Niederrhein führt kein Weg an Oguz Ayan vorbei. Der 27-Jährige vom TSV Meerbusch kommt auf atemberaubende Werte: 10 Spiele, 14 Tore, 6 Vorlagen. Zweimal traf er bereits vierfach. Und im Verbandspokal schoss er den TSV gar mit einem Fünferpack in die nächste Runde.

Landesliga 1: Yannick Joosten von der Holzheimer SG traf bislang bei jedem seiner fünf Einsätze und steht bei sieben Toren. Am Sonntag half der 25-Jährige mit einem Doppelpack mit, den Tabellenführer Rather SV zu stürzen (3:0). Joosten und Holzheim liegen auf Platz vier, zwei Punkte hinter der Spitze.

Landesliga 2: Nach seinem Wechsel aus der Bezirksliga zu Fichte Lintfort hatte Carlos Candido Pin offenbar keine Anpassungsprobleme. Beim 4:1 gegen Broekhuysen am Wochenende traf er dreifach und steht jetzt bei sieben Treffern. Damit übertrumpft der 21-Jährige Maximilian Stellmach vom Spitzenreiter SV Scherpenberg (sechs Tore).

Landesliga 3: Aufsteiger Adler Frintrop fliegt durch die Liga und steht nach fünf Partien punktgleich mit Tabellenführer FC Remscheid auf Platz zwei. Daran trägt Yannick Reiners zweifelsohne einen großen Anteil, denn er hat neun von 21 Frintroper Toren erzielt und ist der bisher beste Torjäger der Liga.

Bezirksliga 1: Dennis Hanuschkiewitz ist bestens aufgelegt - der Stürmer des TSV Urdenbach erzielte bereits zehn Treffer. Dafür hat der 30-Jährige nur sieben Spiele gebraucht. Auch deshalb sitzt Urdenbach Spitzenreiter VfL Jüchen-Garzweiler mit einem Punkt Rückstand eng im Nacken.

Bezirksliga 2: Beim ASV Mettmann ist noch keine Liga-Partie ohne ein Tor von Carlos Penan zu Ende gegangen. Der Neuzugang von Ratingen 04/19 steht bei neun Toren nach sieben Einsätzen.

Bezirksliga 3: Hier teilt sich ein Trio die Spitzenposition: Nils Bonsels von TuRa Brüggen, Dominik Klouth von Teutonia Kleinenbroich und Jonas Kremer vom VfB Uerdingen trafen neunmal. Erstaunlicherweise steht keines ihrer Teams besser als Platz vier. Kleinenbroich belegt sogar einen Abstiegsplatz.

Bezirksliga 4: Der SV Budberg steht an der Tabellenspitze, ist noch ungeschlagen und kommt nach sieben Partien schon auf 29 Tore. 13 davon gehen auf das Konto von Moritz Paul. Dabei bestreitet der 19-Jährige sein erstes Seniorenjahr.

Bezirksliga 5: Dass Raphael Steinmetz mit der Erfahrung von über 50 Regionalliga-Toren überqualifiziert für die siebte Liga ist, zeigen seine Statistiken. Er steht bei 14 Treffern nach sieben Spielen, noch am Freitag erzielte der frühere RWO-Stürmer einen Doppelpack im Topspiel gegen den Duisburger FV (4:0). Spannend bleibt, ob der Spielertrainer seinen Vorjahres-Wert überbieten kann. Da waren es 47 Tore und 27 Spielen.

Bezirksliga 6: Es deutet sich ein Dreikampf um die Torjäger-Kanone an zwischen Mariton Arifi (TuB Bocholt), Joshua Müller (SV Biemenhorst) und Tom-Luka Wanders (VfL Rhede) - sie waren jeweils neunmal erfolgreich. Wenig verwunderlich, dass ihre Teams die ersten drei Tabellenplätze belegen.

Bezirksliga 7: Mit neun Toren steht Kai Hoffmann vom ESC Preußen auf Platz eins. Für ihn kein ungewohntes Gefühl: Der Essener hatte seinem Team in der Vorsaison mit 56 Treffern den Weg in die Bezirksliga geebnet. Für diese Leistung wurde Hoffmann erst am Wochenende von den Ex-Nationalspielern Benedikt Höwedes und Ulf Kirsten geehrt.