Oberliga Niederrhein: Kellerduelle für Schonnebeck und Kray, baut der ETB seine Serie aus?

Am 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein müssen der FC Kray und die SpVg Schonnebeck in Kellerduellen dringend punkten. ETB vor viertem Sieg in Serie.

Das Spitzenspiel des 10. Spieltags in der Oberliga Niederrhein steigt am Samstagnachmittag in der Grotenburg, wo der KFC Uerdingen Spitzenreiter SSVg Velbert empfängt (17 Uhr, RS-Liveticker). Spielfrei hat Ratingen 04/19. Am Sonntag folgen dann acht Partien, das Aufsteigerduell zwischen dem MSV Düsseldorf und den Sportfreunden Hamborn wird den Spieltag am Mittwoch (28. September, 19.45 Uhr) komplettieren. Hier die Partien vom Sonntag in der Vorschau.

Der Tabellenzweite ETB Schwarz-Weiß Essen ist am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Baumberg zu Gast. Die Schwarz-Weißen haben nach dem Sieg am grünen Tisch über den FC Kray vom 1. Spieltag nur noch einen Zähler Rückstand auf den Tabellenführer aus Velbert. Sollte der in Uerdingen nicht gewinnen, winkt dem in dieser Spielzeit erst einmal besiegten ETB mit dem vierten Sieg in Folge sogar die Tabellenführung. Die Baumberger gehen als 13. in den Spieltag.

Schonnebeck und Kray mit wichtigen Kellerduellen

Für die SpVg Schonnebeck geht es zum Tabellennachbarn 1. FC Kleve (15 Uhr). Beide stehen derzeit mit sieben Zählern auf einem Abstiegsplatz, der Gewinner kann über den Strich springen. Nach schwachem Start kamen die Schwalben zuletzt besser in Fahrt, sind in den letzten drei Pflichtspielen ungeschlagen. Die Klever erlebten gegen Aufsteiger SV Sonsbeck zuletzt eine erste Hälfte zum Vergessen und verloren trotz Aufholjagd 3:4.

Auch für den FC Kray steht ein Kellerduell an. Mit dem Cronenberger SC kommt der Vorletzte der Tabelle in die Kray Arena (15 Uhr). Ohne den Punkt aus der ETB-Partie steht Kray nur einen Platz und Zähler vor den Gästen. Was den Hausherren Mut macht: Kray ist seit zwei Spielen ungeschlagen und holte vor einer Woche in Ratingen überraschend den ersten Saisonsieg.

Außerdem geht es für den VfB Hilden zum TVD Velbert, der 1. FC Monheim ist beim SV Sonsbeck zu Gast (beide 15 Uhr). Union Nettetal empfängt den VfB Homberg (15.15 Uhr), um 15.30 Uhr werden die Duelle zwischen Schlusslicht FSV Duisburg und TuRU Düsseldorf sowie dem SC St. Tönis und dem TSV Meerbusch angepfiffen.