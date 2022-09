Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert und ETB marschieren, irre Torspektakel in Kleve und Kray

In der Oberliga Niederrhein stand am Mittwoch der neunte Spieltag auf dem Programm. Die SSVg Velbert und der ETB SW Essen konnten ihre Plätze eins und zwei verteidigen.

Die SSVg Velbert hat am neunten Spieltag der Oberliga Niederrhein die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Gegen den SC St. Tönis gab es einen souveränen 4:0-Erfolg. Cellou Diallo brachte die Bergischen bereits nach neun Minuten in Führung. Robin Hilger erhöhte kurz vor der Pause. Yasin-Cemal Kaya machte direkt nach dem Wechsel früh alles klar. Ismael Remmo erhöhte nach knapp einer Stunde auf 4:0.

Mit dem Dreier setzte die SSVg den KFC Uerdingen weiter unter Druck vor dem direkten Duell in der Grotenburg am Samstag (17 Uhr), denn die Velberter haben bei einer mehr ausgetragenen Partie nun bereits sieben Zähler mehr als der KFC auf dem Konto.

Daher ist auch nicht der KFC, sondern der ETB SW Essen derzeit der erste Verfolger der SSVg. Die Essener konnten ihren zweiten Platz dank eines 2:1-Heimerfolgs gegen den TVD Velbert behaupten. Matchwinner war Angreifer und Doppeltorschütze Noel Futkeu. Der ehemalige RWE-Stürmer steht nun bereits bei acht Treffern und kletterte in der Torschützenliste der Oberliga auf den zweiten Platz. Der Anschluss durch Timo Brauer (93.) kam zu spät.

Ein echtes Spektakel sahen die Zuschauer beim irren 4:4 in Kray. Die Gastgeber gingen durch Cavit Tomczak und Maurice Bank schnell mit 2:0 in Führung. Dann kam der Aufsteiger vom MSV Düsseldorf furios zurück. Jaehyuk Lee und Aleksandar Bojkovski glichen bis zur Pause aus. Oben Robert Molango und Mohamed Benktib schossen den Gast sogar mit 4:2 in Führung. Aber die Essener gaben nicht auf und kamen durch einen Doppelpack von Eric Gweth zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

Fast hätte es auch in Kleve eine unheimliche Aufholjagd gegeben. Die Klever lagen gegen den SV Sonsbeck nach 47 Minuten 0:4 zurück, spielten zudem ab der 68. Minute in Unterzahl. Trotzdem kamen sie auf 3:4 heran, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Beachtlich bei den zehn Partien: Die vor dem Spieltag letzten acht Teams konnten allesamt nicht gewinnen. Die Rote Laterne hat weiter der FSV Duisburg inne, der beim Spitzenteam VfB Hilden durch zwei späte Treffer mit 0:2 verlor und weiter ohne Sieg ist.