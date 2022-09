Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen holt achtmaligen U-Nationalspieler Deutschlands

Nach zuletzt dürftigen Vorstellungen hat der KFC Uerdingen seine Offensive in der Oberliga Niederrhein verstärkt.

Drei der letzten vier Partien hat der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein nicht gewonnen. Vier Punkte beträgt aktuell der Abstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert.

Daher steht auch Uerdingen-Trainer Alexander Voigt bereits in der Kritik vor dem Topspiel gegen den Spitzenreiter am Samstag (24. September, 17 Uhr).

Zuvor steht der 9. Spieltag am Mittwoch an, doch die Krefelder haben spielfrei und können ausgeruht in das Topspiel gehen. Die spielfreie Woche haben sie zudem genutzt, um den Kader noch einmal zu verstärken. Mit Gianluca Rizzo kommt ein Stürmer, der sechs Mal für die U19 und zwei Mal für die U20 von Deutschland zum Einsatz kam.

Ich freue mich riesig, dass ich als Krefelder ab sofort für meine Heimatstadt spielen darf Gianluca Rizzo

Der 25-Jährige kann zudem auf 116 Spiele in der Regionalliga (14 Treffer) schauen. Dort war er auch zuletzt aktiv, bis zum 30. Juni 2022 stand er beim SV Straelen unter Vertrag. Da er seit dem Sommer vertragslos war, konnte er noch verpflichtet werden.

"Ich freue mich riesig, dass ich als Krefelder ab sofort für meine Heimatstadt spielen darf. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Klar, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn das ein, zwei Ligen höher gewesen wäre. Aber so kann und will ich mit anpacken, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden", erklärt Rizzo bei der Vertragsunterzeichnung.

Sein Zusatz: "Ich bin sehr dankbar, dass der KFC mir das Vertrauen schenkt und an mich glaubt. Das und der Umstand, dass ich auch wieder näher bei meiner Familie sein kann, gibt mir sehr viel Kraft, die ich auf dem Platz in positive Energie umwandeln möchte, um damit helfen zu können."

Uerdingens erster Vorsitzender Damien Raths ist froh, dass der Kader eine weitere Alternative bekommen hat: "Mit der Verpflichtung von Gianluca Rizzo verstärken wir uns noch einmal im offensiven Bereich um die aktuellen Ausfälle auszugleichen und den Konkurrenzkampf im Team zu vergrößern. Mit Gianluca verpflichten wir einen erfahrenen Stürmer, der im offensiven Bereich auf mehreren Positionen einsetzbar ist und der uns durch seine Erfahrung weiterhelfen wird unsere Ziele zu erreichen."