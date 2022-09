Niederrheinpokal: Hamborns Trainer Berg wünscht sich RWE als nächsten Gegner

Die Sportfreunde Hamborn 07 sind in der dritten Runde des Niederrheinpokals. Cheftrainer Julian Berg hofft für die nächste Runde auf einen attraktiven Gegner.

Die Sportfreunde Hamborn 07 sind in die dritte Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Nachdem die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Julian Berg in der ersten Runde den 1. FC Mönchengladbach mit 5:0 abfertigte, folgte in der zweiten Runde ein ungefährdeter 3:0-Erfolg über den Cronenberger SC. Nun hofft der Trainer der Hamborner Löwen auf ein attraktives Los für die nächste Runde.

Im Duell der Oberligisten in Runde zwei erzielte Julian Bode zwei Treffer für die Sportfreunde. Das dritte Tor zum Weiterkommen steuerte Julius Ufer bei. Weitere Infos zum Spiel und die Stimmen der Trainer nach der Partie gibt es hier.

Nach der Partie am vergangenen Dienstagabend erklärte Hamborns Trainer Berg, dass er sich für seine Mannschaft in der nächsten Runde ein echtes „Highlight” wünsche. Mit Mannschaften wie beispielsweise Rot-Weiss Essen oder dem MSV Duisburg nehmen jedes Jahr namhafte Vereine am Niederrheinpokal teil.

„Für Spieler, die Mitte oder Ende 20 sind, sind es besondere Spiele”

In den vergangenen Pokalrunden trafen die Sportfreunde mit Mönchengladbach auf einen Landesligisten und mit Cronenberg auf einen Oberligisten. Trainer Berg wünscht sich besonders für seine Spieler einen höherklassigen Gegner in der dritten Runde.

In den letzten Runden haben wir uns was erarbeitet und hoffen jetzt auf das Losglück, um in der nächsten Runde einen höheren Gegner zu bekommen.” Julian Berg

„Ich habe mit meinen Jungs darüber gesprochen und ihnen erzählt, dass ich es früher selber erleben durfte, gegen Rot-Weiss Essen zu spielen. Auch unser Co-Trainer Kevin Corvers stand mit Jahn Hiesfeld im Finale gegen den MSV Duisburg und mit Speldorf im Finale gegen RWE” erklärte Berg. Im besagten Finale zwischen dem VfB Speldorf und Rot-Weiss Essen im Jahr 2009 gewann Speldorf überraschend mit 3:2 an der Hafenstraße.

Berg Weiter: „Für Spieler, die Mitte oder Ende 20 sind, sind es besondere Spiele. Meistens geht es für sie nicht mehr in den Profibereich und da will man einfach irgendwann mal so ein Highlightspiel bekommen. In den letzten Runden haben wir uns was erarbeitet und hoffen jetzt auf das Losglück, um in der nächsten Runde einen höheren Gegner zu bekommen.”

Startschwierigkeiten in der Oberliga

Im Gegensatz zu den Auftritten im Niederrheinpokal läuft es in der Oberliga Niederrhein noch nicht ganz so rund für die Sportfreunde Hamborn. Der Aufsteiger befindet sich nach sieben gespielten Partien und vier Punkten auf einem Abstiegsrang. Am vergangenen Spieltag der Oberliga konnten die Hamborner Löwen jedoch den ersten Sieg der Saison einfahren und den FC Kray mit 3:0 bezwingen. Am kommenden 8. Spieltag haben die Hamborner spielfrei.