OL WF: Bövinghausen bleibt ungeschlagen - Tyrala lobt die „brutale Moral“

Der TuS Bövinghausen musste in der Oberliga Westfalen erstmals Punkte lassen und trennte sich vom SC Paderborn II mit 1:1. Coach Sebastian Tyrala nimmt "den Punkt gerne mit“.

Zur Eröffnung des 5. Spieltag in der Oberliga Westfalen empfing der TuS Bövinghausen die zweite Mannschaft des SC Paderborn. In einem körperlich betonten Spiel mit einigen Highlights nahmen Großkreutz und Co. ein 1:1-Unentschieden mit und bleiben somit in der neuen Spielzeit weiterhin ungeschlagen.

Cheftrainer Sebastian Tyrala ärgerte sich über einen schläfrigen Start, lobte hingegen aber den stetig steigenden Druck, den die Dortmunder aufbauen konnten: „Die ersten zehn Minuten waren nicht gut. Da haben wir noch gepennt und lagen dann folgerichtig zurück. Danach haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Wir wussten, dass der Gegner immer gefährlich sein kann, aber in der zweiten Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt und das waren wir.“ Sein Team habe in der Schlussphase „viel Druck aufgebaut“ und hatte „zahlreiche Standards, Ecken und Flanken“. „Wir nehmen wir den Punkt gegen einen guten Gegner gerne mit. Brutale Moral gezeigt, alles reingehauen“, erzählte Tyrala.

Tyralas Halbzeitansprachen zeigen Wirkung

Bereits früh im Spiel geriet Bövinghausen in Rückstand: Ken Robin Czok erzielte den Führungstreffer für die Ostwestfalen aus der Distanz (8.). Die Chance, die Führung auszubauen, ließ Ex-Wuppertaler Dominik Bilogrevic mit einem vergebenen Elfmeter liegen (21.). Auf der Gegenseite sollte der Ball ebenfalls nicht vom Elfmeterpunkt reingehen: Der sonst so treffsichere Elmin Heric verschoss (56.). In der 86. Spielminute erlöste Kapitän Maurice Rene Haar sein Team schließlich und traf aus der Drehung zum 1:1-Endstand.

Schema: Bövinghausen: Seifried - Algan, Dzaferoski (82. Trapp), Thier (70. Mützel), Haar - Schmeling (61. Usein), Großkreutz (65. Toy), Goles (46. Uzun), Silaj, Onucka - Heric. SCP II: Jovic - Coskun (77. Heim), Strohdiek, Kiefer, Stabenau - Czok, Bilogrevic, Wendt, Ens, Tomety-Hemazro, Pereux (74. Jashari) Gelbe Karten: Seifried, Schmeling, Großkreutz, Onucka, Dzaferoski, Algan - Bilogrevic, Czok, Ens. Schiedsrichter: Jonas Fischbach Tore: 0:1 Czok (8.), 1:1 Haar (86.) Besondere Vorkommnisse: Bilogrevic verschießt Elfmeter (21.), Heric verschießt Elfmeter (56.) Zuschauer: 300

Bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison konnte der TuS Bövinghausen einen Rückstand zu einem Punktgewinn umwandeln. Tyrala weiß diese Stärke zu schätzen: „Ich habe in der Halbzeit zu den Jungs gesagt: Wenn eine Mannschaft im Moment ein Spiel drehen kann, dann sind wir das. Nach der Pause war richtig Elan, richtig Pfeffer drin. Jetzt haben wir uns schon wieder mit der zweiten Hälfte Zählbares gesichert und können am Ende glücklich sein.“

Tyrala mit der Punkteausbeute „total zufrieden“

Auch nach dem fünften Spiel bleibt der Aufsteiger aus Dortmund noch von einer Niederlage verschont, gehört mit 13 Zählern zur Spitzengruppe der Oberliga. Tyrala ging zwar optimistisch in die neue Spielzeit, ist dennoch überrascht, dass es keinerlei Anlaufschwierigkeiten im höheren Wettbewerb gab: „Ich wusste natürlich, dass wir gut sind und was meine Mannschaft kann. Man malt sich aber natürlich nicht aus, dass es von Beginn an läuft für uns. Zugegeben hatten wir aber auch schon viel Glück dabei. Das gehört auch dazu in der Oberliga. Mit den 13 Punkten sind wir total zufrieden und freuen uns jetzt auf einen Pokalabend gegen Kaan-Marienborn am Dienstag.“