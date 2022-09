OL NR: KFC Uerdingen-Trainer sieht "ein gutes Zeichen", aber auch Raum für Verbesserung

Nach sechs Spieltagen ist der KFC Uerdingen Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Trainer Alexander Voigt will noch "sehr, sehr viele Sachen besser machen."

Der KFC Uerdingen hat in der Oberliga Niederrhein den nächsten Sieg gefeiert und seine Favoritenrolle weiter untermauert. Nach dem 3:1 (0:1) bei den Sportfreunden Baumberg sieht der Trainer noch Luft nach oben, zeigte sich aber mit der Punkteausbeute mehr als zufrieden.

„15 von 18 Punkten sind nicht so schlecht, das ist ein sehr, sehr guter Start“, blickt Alexander Voigt auf die Tabelle, die Uerdingen nach dem 6. Spieltag wieder als Tabellenführer sieht. Zu Selbstzufriedenheit soll der gute Auftakt aber nicht führen, daher mahnt der Cheftrainer: „Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Wir sind nicht am Leistungslimit, garantiert nicht.“

Wenn man die schlechten Spiele gewinnt, ist das immer ein gutes Zeichen. Alexander Voigt

Denn die Saison ist noch lang, zum erhofften Wiederaufstieg fehle auch spielerisch noch etwas. „Wir müssen sehr, sehr viele Sachen noch besser machen, und das werden wir auch“, verspricht Voigt, zeigt sich aber dennoch sehr zufrieden mit der Ausbeute seiner Mannschaft. Und bedient sich dabei einer uralten Fußballweisheit: „Wenn man die schlechten Spiele gewinnt, ist das immer ein gutes Zeichen.“

An welchen Stellschrauben er genau drehen will, da gab Voigt auch schon einen Einblick. „Die Abstände zwischen den Linien, auch auswärts Dominanz ausüben und den Gegner kontrollieren“, beschreibt der 44-jährige die Baustellen seines Teams und die Planung der nächsten Tage. „Das sind Dinge, die wir noch besser machen wollen und auch machen werden. Das werden wir diese Woche angehen. Dann schauen wir von Woche zu Woche und Spiel zu Spiel, wie´s wird.“

Am 7. Spieltag erwartet die Uerdinger mit Union Nettetal die nächste Aufgabe. Am Samstag (10. September, 17.30 Uhr) ist der Tabellenzehnte zu Gast in der Grotenburg. Bei Nettetal gingen die letzten drei Pflichtspiele (inklusive des Ausscheidens im Niederrheinpokal gegen Landesligist Sterkrade-Nord im Elfmeterschießen) allesamt verloren, für Uerdingen bietet sich die Chance, die nächsten Punkte Richtung Aufstieg einzufahren und die Tabellenführung zu sichern.