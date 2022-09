OL NR: Spiel gedreht - KFC Uerdingen schiesst sich zurück an die Spitze

Der KFC Uerdingen hat sich vorerst zurück an die Spitze der Oberliga Niederrhein gesetzt. Die Krefelder drehten einen 0:1-Rückstand gegen die Sportfreunde Baumberg zum 3:1.

Nach dem perfekten Saisonstart mit vier Siegen in Serie musste der KFC Uerdingen in der vergangenen Woche eine empfindliche 1:4-Niederlage zuhause gegen den TVD Velbert einstecken. „Wenn man das nackte Ergebnis sieht, war das ein Schlag in die Fresse für die Jungs“, ärgerte sich Trainer Alexander Voigt über die Klatsche.

Gegen die Sportfreunde Baumberg war daher Wiedergutmachung angesagt. Die Baumberger mussten schon am zweiten Spieltag ebenfalls eine 1:4-Klatsche bei der TVD Velbert einstecken, meldete sich im Anschluss aber mit einem 4:1-Sieg über Union Nettetal zurück. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen den SC St. Tönis, das die Sportfreunde mit sieben Punkten aus vier Spielen zunächst mal auf den elften Platz schob.

Uerdingen gerät früh in Rückstand

Mit einem Sieg war klar, würde der KFC zumindest bis morgen wieder vorbei am VfB Hilden an die Spitze springen. Doch den Anfang machte der Gastgeber. Patrick Jöcks brachte die Sportfreunde nach nur 19 Minuten in Führung. Der KFC musste also erneut einen frühen Rückstand wegstecken. Und zunächst fand der KFC keine Antwort. Somit ging es mit einem 1:0 für die Baumberger in die Pause.

Doch nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, bis Shun Terada die Krefelder zurück in die Partie brachte. Nach einer Vorlage von Alexander Lipinski vollendete der ehemalige RWO-Stürmer zu seinem dritten Saisontor. Plötzlich war alles wieder drin.

Baumberg dezimiert sich selbst

Für die Baumberger kam es kurz vor Schluss dann richtig dick. Baris Sarikaya holte sich die Gelb-Rote Karte fürs Meckern ab (76.). Diese Einladung nahmen die Gäste dankend an. Der eingewechselte Joshua Yeboah war in der 84. Minute zur Stelle und drehte das Spiel für den KFC. Kurz vor dem Ende setzte Shun Terada mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 3:1 (90.).

Für die Uerdinger bedeutet das, sie sind wieder der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein. Der VfB Hilden hat morgen allerdings noch die Chance nachzuziehen. Das Team von Tim Schneider ist zu Gast beim Cronenberger SC, der mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen auf Rang 17 liegt (4. September, 15 Uhr).