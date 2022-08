Oberliga Niederrhein: TSV-Torjäger mit beeindruckender Quote

Oguz Ayan vom TSV Meerbusch spielt bislang eine überragende Saison in der Oberliga Niederrhein und beeindruckt durch seine Qualität als Torjäger.

Der TSV Meerbusch hat einen soliden Start in die laufende Saison der Oberliga Niederrhein hingelegt. Nach fünf gespielten Partien mit drei Siegen und zwei Niederlagen rangiert die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Kevin Kreuzberg auf dem siebten Tabellenrang mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 19:11 Treffern.

Mit 19 erzielten Treffern stellt Meerbusch bislang die gefährlichste Offensivabteilung der gesamten Liga. TSV-Stürmer Oguz Ayan hat großen Anteil an den jüngsten Erfolgen des Klubs. In fünf Partien konnte Ayan sage und schreibe elf Treffer erzielen, dazu legte er drei weitere Tore für seine Mitspieler auf. Am vierten Spieltag gegen den SV Sonsbeck erzielte Ayan beim 4:0-Erfolg seiner Mannschaft beispielsweise alle vier Treffer selbst.

Im Sommer 2021 wechselte Ayan nach nur einem Jahr und einer unbefriedigten Saison bei den Sportfreunden Baumberg zum TSV Meerbusch. Dennoch erzielte der Stürmer während seiner Zeit in Baumberg drei Tore in neun Spielen und gab eine Vorlage.

Oguz Ayan - Statistiken Oberliga Niederrhein: 79 Spiele, 16 Tore , 8 Vorlagen Landesliga Niederrhein Gruppe 1: 66 Spiele, 67 Tore, 35 Vorlagen Landesliga Niederrhein Gruppe 2: 46 Spiele, 45 Tore, 11 Vorlagen U17-Bundesliga West: 12 Spiele, 3 Tore, 0 Vorlagen Oberliga Niederrhein - Endrunde: 9 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen Niederrheinpokal: 5 Spiele, 2 Tore, 0 Vorlagen Quelle: Transfermarkt.de

Derzeit belegt er mit Abstand den ersten Rang in der Torschützenliste der Oberliga Niederrhein. Platz zwei teilen sich Robin Hömig (SF Baumberg), Micah Cain (ebenfalls TSV Meerbusch) und Pascal Weber (VfB Hilden) mit jeweils fünf erzielten Treffern.

112 Tore in 112 Spielen

Bevor Ayan im Sommer 2017 von der U19 des 1.FC Mönchengladbach in die erste Mannschaft befördert wurde, spielte der Stürmer in der Jugend von Rot-Weiss Essen. Im Jahr 2012 wechselte der Torjäger von Essens U17 zur U19 von Mönchengladbach. Im Sommer 2016 ging es von Gladbach für ein Jahr zum SC Kapellen-Erft, ehe es für Ayan wieder zurück an den Niederrhein zum 1. FC Mönchengladbach ging.

Insgesamt bestritt der Stürmer 112 Partien in der Landesliga und erzielte währenddessen 122 Treffer. Darüber hinaus glänzte der Torjäger auch als Vorlagengeber und legte 46 Treffer für seine Mitspieler auf.

Am kommenden Sonntag trifft der TSV Meerbusch in der Oberliga auf den Tabellenletzten FSV Duisburg. Die Duisburger warten in dieser Saison noch auf ihren ersten Dreier. Bislang konnte der FSV nur einen Zähler erringen und insgesamt zwei Treffer erzielen. Augenscheinlich also eine gute Möglichkeit für Top-Torjäger Ayan, seine Quote im nächsten Spiel weiter nach oben zu schrauben.