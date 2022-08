Oberliga Niederrhein: Der ETB SW Essen bleibt unbesiegt - und schnuppert an der Spitze

In der Oberliga Niederrhein ist der ETB SW Essen das Team der Stunde. Nach dem großen Umbruch war das so nicht zu erwarten.

Der ETB SW Essen hat in der Oberliga Niederrhein einen Lauf. Nach fünf Spieltagen haben die Essener drei Siege und zwei Remis auf dem Konto. Nach dem 3:0 gegen den Cronenberger SC macht das elf Punkte und Platz drei in der Tabelle.

Dabei musste man eigentlich von einem holprigen Start ausgehen, denn der ETB musste im Sommer einen großen Umbruch vollziehen. Große Teile des Kaders wurden ausgetauscht, auch ein neuer Trainer kam, zudem ging der Sportliche Leiter.

Doch bisher scheint die neue Zusammenstellung bestens zu funktionieren. Und das nun auch zuhause, denn nach zwei Siegen in der Fremde, gab es gegen Cronenberg den ersten Heimsieg der noch jungen Spielzeit. Ferhat Mumcu, Guiliano Zimmerling und Junior Landry Dongue Tsanou trafen allesamt nach der Pause für den ETB.

ETB SW Essen: Jaschin – Poznanski, Kubina, Lach, Sahin – Matten, Tietz (81. Reichardt) – Kimbakidila (88. Islam), Zimmerling (74. Dongue Tsanou), Mumcu (84. Ayan) – Futkeu (88. Camara) Jaschin – Poznanski, Kubina, Lach, Sahin – Matten, Tietz (81. Reichardt) – Kimbakidila (88. Islam), Zimmerling (74. Dongue Tsanou), Mumcu (84. Ayan) – Futkeu (88. Camara) Cronenberger SC: Radojewski – Burghard, Angelov, Hahn (87. Juracsik) – Beizer, Heinen (71. Santowski), El Gourari (46. Trier), Syuleyman (65. Osenberg), Sola (77. Vöpel) – Leber, Kray Schiedsrichter: Davide Zeisberg Tore: 1:0 Mumcu (52.), 2:0 Zimmerling (70.), 3:0 Dongue Tsanou (82.) Zuschauer: 307 Rote Karten: Burghard (66. / grobes Foulspiel)

ETB-Trainer Damian Apfeld analysierte nach der Partie: „Wir sind natürlich froh, dass wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Von der ersten bis zur letzten Minute hat die Mannschaft ganz klar verkörpert, was der Plan war. Nämlich volle Spielkontrolle in dem Fall, und die hatten wir. Wir haben so gut wie gar nichts zugelassen und haben das Geschehen kontrolliert. In der zweiten Halbzeit ist das dann auch aufgegangen. Unser Matchplan war genau richtig. Wieder zu Null ist super für uns. Genau dieses konsequente Verteidigen wollen wir hier verkörpern. Es war das dritte Spiel ohne Gegentor in dieser Woche. Das macht Spaß und wir sind im Flow. Wir müssen aber weiterhin Gas geben und dürfen auf gar keinen Fall nachlassen. Die Entwicklung, die wir gerade nehmen ist sehr gut, und das freut uns. Unser Start in die Saison kann sich wirklich sehen lassen und ich bin sehr zufrieden.“

Die verdiente Niederlage musste auch SCS-Coach Ferdi Gülenc anerkennen: "Der ETB hat von Beginn an das Spiel gemacht und wir wollten eigentlich gar nicht so tief stehen. Das ist uns aber nicht gelungen, denn der ETB hat die Räume gut bespielt. Wir hatten Glück, dass wir nicht in der ersten Halbzeit mit 0:1 oder 0:2 hinten liegen. So habe ich meine Mannschaft noch nie erlebt und bin etwas enttäuscht. Kompliment an den ETB, sie haben hier eine gute Mannschaft mit dem neuen Trainerteam zusammengestellt. Es war auch ein in der Höhe verdienter Sieg für den ETB.“

Weiter geht es für den ETB am kommenden Sonntag (4. September, 15 Uhr) beim SV Sonsbeck. Der Cronenberger SC spielt zeitgleich gegen den VfB Hilden.