Oberliga NR: Schonnebeck holt ersten Sieg bei wildem 5:3, ETB bleibt oben dran

5. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Während die SpVg Schonnebeck einen wichtigen Sieg feierte, bleiben Hamborn, Kray und der FSV Duisburg sieglos.

Spieltag Fünf in der Oberliga Niederrhein. Während der KFC Uerdingen die Runde am Samstagabend zu Hause eröffnete und sich eine 1:4-Klatsche vom TVD Velbert einfing, standen am Sonntag gleich neun Spiele auf dem Programm, Union Nettetal durfte sich über einen spielfreien Sonntag freuen. Hier die Ergebnisse vom Sonntagnachmittag:

SSVg Velbert - FSV Duisburg 2:1 (1:1)

Die SSVg Velbert blieb zwar weiter ungeschlagen, tat sich gegen Kellerkind Duisburg aber schwerer als erwartet. Patrick Schikowski hatte den klaren Favoriten in Führung gebracht, die Joshua Kapenda aber noch vor dem Seitenwechsel ausglich (43.). Und im zweiten Durchgang mühten sich die Velberter bis in die letzten Sekunden. Doch der erlösende Siegtreffer von Tristan Duschke (90.+3) fiel noch und brachte die SSVg auf Platz vier, während die Niederlage dem FSV Duisburg den letzten Tabellenplatz beschert.

ETB SW Essen - Cronenberger SC 3:0 (0:0)

Der ETB blieb weiter ohne Niederlage und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Ferhat Mumcu (52.) hatte die Essener in Halbzeit zwei in Führung gebracht, nach einem Platzverweis gegen die Gäste legte Giuliano Zimmerling in der 70. Minute das 2:0 nach. Junior Dongue Tsanou sorgte in der Schlussphase für den Endstand.

FC Monheim - FC Kray 2:0 (0:0)

Auch der FC Kray blieb weiter ohne Sieg und steckt nach wie vor im Tabellenkeller. Bubakarray Fadika hatte in der ersten Hälfte vom Punkt die Chance liegen gelassen, die Essener Gäste in Führung zu bringen. So entschieden die Monheimer die Partie am Ende nach einem Doppelpack von Robin Schnadt (50., 67.) und blieben nach vier Spielen weiter ohne Niederlage.

TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck 3:5 (2:2)

Die SpVg Schonnebeck hat ihre ersten Zähler eingefahren - und wie! Nicht einmal eine Minute war gespielt, da lag der Ball schon das erste Mal im Schonnebecker Netz. Fabio Fahrian hatte die beste Offensive der Liga in Führung gebracht. Diese hielt lange, bis es in der Schlussphase der ersten Hälfte hin und her ging: Zunächst glich Ebeny Nguimba (37.) aus, nur zwei Minuten drauf sorgte Micah Cain wieder für die Meerbuscher Führung, die dann Robin Brandner (41.) erneut ausglich.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste dann sogar in Führung, Georgios Ketsatis (56.) stellte auf 3:2 für Schonnebeck. In der Nachspielzeit ging es dann wieder hoch her: Erst hatte Neuzugang Kingsley Sinclair (90.) vermeintlich den Deckel drauf gemacht, ehe Cain mit seinem Treffer wieder verkürzte (90.+2). Und auch das war noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte wieder Schonnebeck durch Louis Jozek (90.+6).

1. FC Kleve - Hamborn 07 4:2 (2:0)

Der Aufsteiger aus Hamborn blieb auch im fünften Spiel sieglos, nur einen Zähler fuhren die Sportfreunde bisher ein. Nach zwei Niederlagen zum Start konnten die Klever ihrerseits den zweiten Sieg in Folge feiern. Nedzad Dragovic (19.) und Danny Rankl (27.) trafen im ersten Durchgang. In der zweiten Hälfte waren Mike Terfloth (49.) und Diwan Duyar (69.) für Kleve erfolgreich. Die Anschlusstreffer für Hamborn steuerten Pascal Spors (66.) und Marco De Stefano (74.) bei.

VfB Hilden - MSV Düsseldorf 2:1 (1:1)

Dank der Niederlage vom KFC Uerdingen und dem späten Sieg gegen den Düsseldorfer Aufsteiger schoss sich der VfB Hilden zum neuen Tabellenführer. Pascal Weber hatte die Führung besorgt (16.), die die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel ausglichen. Doch der VfB konnte nochmal zuschlagen: In der 80. Minute brachte Robin Müller den Ball über die Linie - und den VfB Hilden auf Platz Eins.

SC St. Tönis - SF Baumberg 1:1 (1:1)

Ein Remis im Mittelfeld der Tabelle. Der SC St. Tönis und die Sportfreunde Baumberg spielten 1:1. Die 1:0-Führung für die Gastgeber durch Daud Gergery (23.) glich Robin Hömig aus (45.). Somit bleibt St. Tönis bei acht Punkten, Baumberg hat einen Zähler weniger.

TuRU Düsseldorf - Germania Ratingen 0:1 (0:1)

Die Ratinger taten sich schwer, brachten aber die 1:0-Führung durch Emre Demircan aus der 39. Minute über die Zeit. Tolga Erginer auf Seiten von TuRU hatte nach Wiederanpfiff eine Rote Karte gesehen und den Klub aus der Landeshauptstadt zusätzlich geschwächt. Ratingen holte aus seinen fünf Spielen zehn Punkte und ist an der Spitze dran.

VfB Homberg - SV Sonsbeck 2:1