TVD Velbert-Sportchef Kirschner: „Von Platz eins bis sechs ist mit uns zu rechnen“

Oberligist TVD Velbert überzeugte beim 4:1-Auswärtserfolg gegen den KFC Uerdingen und ist mit drei Siegen aus vier Spielen in die neue Saison gestartet.

Neun Zähler aus den ersten vier Saisonspielen. So liest sich die Punkteausbeute des TVD Velbert zum Start in die neue Oberliga-Saison. Damit lieferten die Dalbecksbäumer einen durchaus überzeugenden Auftakt ab, auch am vergangenen Spieltag beim Gastspiel in der Grotenburg beim KFC Uerdingen. Der TVD überzeugte beim 4:1 gegen den KFC Uerdingen und ist mit drei Siegen und einer Niederlage erfolgreich in die neue Saison gestartet. Weiter geht es mit dem Derby gegen die SSVg Velbert.

Dank einer starken geschlossenen sowie kämpferischen Mannschaftsleistung und einer eiskalten Chancenverwertung gelang es der Mannschaft von Marcel Bastians, dem bis dato noch ungeschlagenen Ligaprimus aus Uerdingen die erste Saisonniederlage zuzuführen. Darüber freute sich natürlich auch der Sportliche Leiter des TVD, Michael Kirschner, der seiner Mannschaft eine blitzsaubere Leistung gegen den favorisierten Regionalliga-Absteiger attestierte: „Die Mannschaft hat eine Top-Leistung abgerufen. Sie war vom Trainerteam definitiv von vorne bis hinten super eingestellt. Es gab gar keinen Punkt, wo die Mannschaft nicht überzeugt hat. Es war einfach eine Mega-Leistung. Wir feiern das jetzt. 4:1 auswärts gegen einen Gegner zu gewinnen, der mit zwölf Punkten gestartet ist, das ist schon eine Leistung.“

Mit dem bisherigen Saisonstart bestehend aus drei Siegen und einer Niederlage kann Kirschner gut leben: „Wir können sehr zufrieden sein, auch wenn wir am zweiten Spieltag Punkte verloren haben (1:3 Niederlage gegen Union Nettetal, Anm. d. Red.). Diese wollen wir jetzt wieder zurückholen. Da arbeiten wir Woche für Woche dran.“

Wir freuen uns alle auf dieses Derby. Das wird nochmal alle in Velbert elektrisieren und wir gehen natürlich mit so einem Auswärtssieg gegen Uerdingen im Rücken in das Spiel. Michael Kirschner, sportlicher Leiter des TVD, vor dem Velberter Derby

Denn der TVD Velbert hat sich für diese Saison vorgenommen, den sechsten Tabellenplatz aus der vergangenen Spielzeit zu bestätigen und oben mitzuspielen: „Oben haben wir die Mannschaften für die Regionalliga wie Uerdingen, die SSVg Velbert oder auch Germania Ratingen. Wir haben Ambitionen, uns irgendwo dahinter zu fokussieren. Dieses Jahr haben wir zwar eine sehr starke Oberliga, eine stärkere als letztes Jahr, aber ich glaube, dass wir uns irgendwo direkt hinter den Top-Mannschaften bewegen. Wenn man die Leistung gegen Uerdingen gesehen hat, dann ist in der oberen Region von Platz eins bis sechs mit uns zu rechnen“, ist sich der TVD-Sportchef sicher.

Als nächstes wartet auf den TVD das Velberter Derby gegen die SSVg (4. September, 15 Uhr). Die Vorfreude auf die nächste schwere Herausforderung ist bei Kirschner groß: „Wir freuen uns alle auf dieses Derby. Das wird nochmal alle in Velbert elektrisieren und wir gehen natürlich mit so einem Auswärtssieg gegen Uerdingen im Rücken in das Spiel.“