TuS Bövinghausen: Oberliga-Traumstart resultiert aus „extrem harter Arbeit”

Der TuS Bövinghausen ist perfekt in die neue Saison der Oberliga Westfalen gestartet und hat nach drei Siegen in Folge nunmehr neun Zähler auf dem Konto.

Der TuS Bövinghausen hat in der laufenden Spielzeit der Oberliga Westfalen noch keinen Punkt liegen gelassen und ging in den letzten drei Partien stets als Sieger vom Platz. Ein Garant für den Erfolg der Dortmunder in den letzten Wochen ist unter anderem TuS-Akteur Philipp Rößler.

Nachdem Rößler zu Beginn der Saison noch angeschlagen war und beim 2:1-Erfolg zum Auftakt gegen die Sportfreunde Lotte in der zweiten Halbzeit von der Bank kam, drehte der gebürtige Bochumer in den letzten zwei Partien mächtig auf. Beim Stadtderby am zweiten Spieltag gegen den ASC 09 Dortmund kam Rößler in der 36. Minute für den nunmehr abgewanderten Denis Ramadan in die Partie und legte beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft gleich zwei Treffer auf. Beim jüngsten 3:1-Erfolg am dritten Spieltag gegen den TuS Ennepetal spielte Rößler über die gesamten 90 Minuten und steuerte erneut einen Assist bei.

In Bezug auf den perfekten Saisonstart seiner Mannschaft erklärte Rößler: „Ich denke, unser Erfolg resultiert aus extrem harter Arbeit. Die Vorbereitung hat uns alle zusammengeschweißt und jeder hat hart im Training gearbeitet. Dafür wurden wir bislang belohnt. Die Mannschaft hat in allen drei Partien durch die Bank weg überragend gespielt und man merkt, dass wir uns als Mannschaft immer weiter entwickeln.”

Silaj erzielt sein erstes Saisontor - Neuer Stürmer im Anmarsch?

Zu Beginn der Spielzeit wechselte Mittelfeldspieler Christian Silaj von Union Titus Petingen aus der luxemburgischen ersten Liga zum TuS Bövinghausen und wurde prompt zum Leistungsträger. Silaj wurde in seiner Jugend - wie viele andere Spieler bei Bövinghausen auch - bei Borussia Dortmund ausgebildet. Beim 3:1 gegen den TuS Ennepetal am dritten Spieltag erzielte der Neuzugang den wichtigen 2:1-Treffer.

„Es ist immer ein schönes Gefühl zu treffen. Das 2:1 war natürlich wichtig, weil wir zu dem Zeitpunkt durch die langen Bälle etwas hinten reingedrückt wurden. Klar freut es mich zu treffen, jedoch ist mir das persönlich nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass wir als Mannschaft die drei Punkte geholt haben”, erklärte Silaj in Bezug auf sein erstes Saisontor.

Nach dem Abgang von Denis Ramadan und der jüngsten Verletzung von Jonas Telschow ist beim TuS Bövinghausen eine Position im Angriff frei geworden. Das Transferfenster in Deutschland schließt am 01. September. Damit bleibt den Verantwortlichen von Bövinghausen noch Zeit, um noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Ennepetal ließen die Verantwortlichen von Bövinghausen zwar durchsickern, dass sich in naher Zukunft noch ein Transfer anbahnen könnte, eine glasklare Antwort gab es jedoch noch nicht. „Wir warten mal ab”, erklärte Bövinghausens Trainer Sebastian Tyrala mit einem Augenzwinkern.