TuS Bövinghausen: Drei Spiele, drei Siege! Gäste-Trainer greift Schiri-Gespann an

Am 3. Spieltag gewann der TuS Bövinghausen mit 3:1 (1:0) gegen den TuS Ennepetal. Ennepetals Trainer Dragan Petkovic übte nach der Partie Kritik am Schiedsrichtergespann.

Aufsteiger TuS Bövinghausen ist perfekt in die neue Spielzeit der Oberliga Westfalen gestartet und konnte aus den bisherigen drei Spieltagen die maximale Punktausbeute von neun Zählern einfahren. Auch am dritten Spieltag gewann die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Sebastian Tyrala und besiegte die Gäste vom TuS Ennepetal mit 3:1 (1:0).

Die Führung für die Dortmunder erzielte TuS-Stürmer Elmin Heric vom Elfmeterpunkt in der ersten Halbzeit. Durch sein drittes Saisontor ist Heric bisher in jedem Meisterschaftsspiel erfolgreich gewesen. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Stefan Siepmann den Ausgleich für die Gäste, ehe Christian Silaj und der eingewechselte Keni Var Uzun den Sack für Bövinghausen zuschnürten.

Ennepetals Cheftrainer Dragan Petkovic war nach der Partie zwar stolz auf die Leistung seiner Mannschaft, an der Leistung des Schiedsrichtergespanns hatte er auf der anschließenden Pressekonferenz jedoch etwas auszusetzen.

„Ich möchte unsere Leistung in aller Deutlichkeit hervorheben, jedoch haben bei dieser Partie drei Personen, die weder rot noch blau waren, einen extrem entscheidenden Anteil am Spielverlauf gehabt und das finde ich extrem schade. Egal ob bei Einwürfen oder Ecken, es wurde immer für Bövinghausen entschieden und das stört mich extrem. Zu bestimmten Situationen fehlen mir an diesem Abend einfach die Worte”, bilanzierte Petkovic nach der Partie.

Auch in Bezug auf den Elfmeter, welcher zum 1:0 führte, wurde Petkovic deutlich: „Ich habe mit dem Heric kurz gesprochen und er hat mir bestätigt, dass es kein Elfmeter war, da er seinen Arm ausgefahren hatte”, erklärte der Trainer.

TuS Bövinghausen: Mroß - Großkreutz (Bosnjak 75.), Haar, Dzaferoski, Silaj, Schmeling, Toy (Algan 59.), Onucka (Uzun 70.), Rößler - Heric (Trapp 83.), Goles (Thier 59.) Mroß - Großkreutz (Bosnjak 75.), Haar, Dzaferoski, Silaj, Schmeling, Toy (Algan 59.), Onucka (Uzun 70.), Rößler - Heric (Trapp 83.), Goles (Thier 59.) TuS Ennepetal: Weusthoff - Ayinla, Siepmann, Meckel, Yasar - Müller (Müller 59.), Gallus, Brauer, Reyes Mellado (Nettersheim 46.) - Shabani (Frölich 70.), Binyamin Schiedsrichter: Denis Magne Tore: 1:0 Heric (41.), 1:1 Siepmann (51.), 2:1 Silaj (66.), 3:1 Uzun (79.) Gelbe Karte: - Nettersheim. Zuschauer: 450.

Auf Seiten der Heimmannschaft war Bövinghausens Trainer Sebastian Tyrala nach dem dritten Erfolg seiner Mannschaft zufrieden und sah einige Dinge anders als sein Trainerkollege aus Ennepetal.

„Ich bin natürlich froh über die drei Punkte, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, dass es sehr körperbetont wird und die junge Truppe von Ennepetal viel marschieren wird. Dragan macht eine gute Arbeit und ich bin sicher, dass sie in Zukunft weiter ihre Punkte holen werden”, bilanzierte Tyrala und erklärte weiter: „Wir können stolz auf unsere Leistung sein und ich denke, dass es ein verdienter Sieg war. Wir hatten viel Ballbesitz und auch viele gute Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Über die Schiedsrichter möchte ich jedoch nichts sagen. Ich glaube, da gibt es jede Woche genug Diskussionen drum. Ich habe natürlich einige Szenen anders gesehen, aber so ist es nun mal im Fußball und ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben.”

Am kommenden viertel Spieltag reist der TuS Bövinghausen zum SV Schermbeck. TuS Ennepetal hingegen empfängt die zweite Mannschaft des SC Paderborn.