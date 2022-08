Verletzt: KFC Uerdingen muss auf seinen Torjäger verzichten

Der KFC Uerdingen trifft am Samstag auf den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein. Der Torjäger der Krefelder wird nicht mit dabei sein.

Der KFC Uerdingen muss in den nächsten Begegnungen auf seinen Torjäger Shun Terada verzichten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, zog sich der 29 Jahre alte Japaner im Training einen Bänderriss zu. Die Ausfallzeit bezifferten die Krefelder auf rund zwei Wochen.

Demzufolge verpasst Terada mindestens das Oberliga-Gastspiel beim FSV Duisburg am kommenden Samstag (20. August, 18 Uhr) und das Duell mit dem TVD Velbert in der folgenden Woche (27. August, 18 Uhr). Zudem wird er nicht mit dabei sein, wenn der KFC am nächsten Dienstag (23. August, 19.30 Uhr) in der ersten Niederrheinpokal-Runde den Landesligisten ESC Rellinghausen empfängt.

Terada kam im vergangenen Herbst nach Uerdingen. Beim starken Saisonstart mit drei Siegen wurde er gleich zu einem wichtigen Faktor. Gegen den SV Sonsbeck erzielte er in der Schlussphase das goldene Tor zum 1:0-Endstand. Auch beim 2:1 gegen die Spvg. Schonnebeck steuerte der Japaner das Siegtor bei.

Im Laufe der Abstiegssaison war er zum KFC gewechselt, nachdem Terada zuvor erfolglos versucht hatte, in seinem Heimatland als Profi durchzustarten. Vorher spielte er unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen, den SV Straelen und Wuppertaler SV und erzielte 26 Tore in 86 Regionalliga-Einsätzen. Jetzt muss er zunächst pausieren.