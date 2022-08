Oberliga Westfalen: AASC Dortmund vor Derby gegen Bövinghausen mit einigen Baustellen

Der ASC Dortmund hat sein Auftaktspiel in der Oberliga Westfalen gegen die Sportfreunde Siegen mit 0:3 verloren. Trainer Antonios Kotziampassis zeigt sich enttäuscht.

Nach einer makellosen Vorbereitung hat der ASC Dortmund am ersten Spieltag der Oberliga Westfalen eine 0:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen hinnehmen müssen.

Trainer Antonios Kotziampassis zeigt sich von der Leistung seiner Mannschaft enttäuscht: „Wir haben einfach nicht das abgerufen, was wir können. Die ganze Mannschaft war nicht auf der Höhe. Wir haben dann individuelle Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben und so verliert man am Ende das Spiel.“

Schon zur Pause lagen die Dortmunder mit 0:2 zurück, und auch nach dem Seitenwechsel wollte nichts funktionieren. Gerade in der Offensive fanden die Spieler des ASC keine Antworten auf die solide Verteidigung der Sportfreunde. „An diesem Tag waren wir nicht gut genug, dass muss man ganz klar so sagen. Sowohl individuell, als auch als Mannschaft“, kritisiert Kotziampassis.

Status Quo schlechter als erwartet

Auf ihn und seine Mannschaft wartet eine anstrengende Trainingswoche: „Wenn man von dem Auftaktspiel ausgeht, müssen wir an allem arbeiten. An der Körpersprache, der Einstellung, am Passspiel, an der Laufbereitschaft. Das hat alles gefehlt. Wir haben die Dinge, die wir eigentlich können, nicht aufs Feld gebracht.“

Aufgrund der guten Testspiele wurde der ASC-Trainer von der Leistung seiner Mannschaft überrascht: „Ich dachte, dass wir schon weiter wären. Aber man hat einfach gesehen, dass wir alles in die Waagschale werfen müssen, um in der Oberliga Spiele zu gewinnen. Und das haben wir am Wochenende nicht geschafft.“

Das ist ein Derby, da zählt nicht die Platzierung in der Tabelle, sondern die Einstellung und die Bereitschaft alles zu geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Antonios Kotziampassis

Am zweiten Spieltag kommt es direkt zum Dortmunder Stadtderby. Mit TuS Bövinghausen wartet ein Gegner, den man nicht als gewöhnlichen Aufsteiger bezeichnen kann. „Das ist eine gute Mannschaft, die Ambitionen hat oben mitzuspielen, vielleicht sogar aufzusteigen. Dementsprechend sind auch die Transfers, die Bövinghausen verzeichnet hat, von hoher Qualität. Sie sind mit einem 2:1 gegen die Sportfreunde Lotte gut gestartet“, erkennt Kotziampassis an.

Doch einschüchtern lässt sich der ASC weder von den guten Ergebnissen noch von dem eindrucksvollen Kader: „Es erwartet uns ein harter Kampf. Das ist ein Derby, da zählt nicht die Platzierung in der Tabelle, sondern die Einstellung und die Bereitschaft alles zu geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das wird für uns schwer genug.“