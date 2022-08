Ex-RWE-Spieler: Noel Futkeu blüht beim ETB SW Essen auf

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte sich gegen Germania Ratingen trotz 70-minütiger Unterzahl einen Punkt erkämpfen. Dabei traf wieder Noel Futkeu, wie schon gegen die Sportfreunde Hamborn.

Der ETB SW Essen konnte in der Oberliga Niederrhein gegen Germania Ratingen einen Punkt holen. Und das trotz einer 70-minütigen Unterzahl. Und wie schon gegen Hamborn 07 war es der ehemalige RWE-Spieler Noel Futkeu, der für die Essener treffen konnte.

Am Uhlenkrug blüht der Angreifer wieder auf, der eine Schritt zurück scheint sich gelohnt zu haben. Nach seinem Wechsel von Rot-Weiss Essen zur U21 des 1. FC Köln wollte es nicht laufen für den 19-Jährigen. Statt bei den Profis anzuklopfen, wurde der Vertrag aufgelöst. Einen Treffer erzielte er nur für den FC in 17 Einsätzen - ausgerechnet gegen Preußen Münster, womit er RWE im Aufstiegskampf der letzten Spielzeit helfen konnte.

Jetzt ist er wieder in Essen und trifft für den ETB. Für Futkeu war es der zweite Treffer im dritten Pflichtspiel für die Essener.

Der Trainer schenkt mir viel Vertrauen, das tut mir richtig gut. Noel Futkeu

Nach dem 1:1 gegen Ratingen bilanzierte er: "Dafür, dass wir in Unterzahl waren, haben wir wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Das Unentschieden fühlt sich schon ein bisschen an wie ein Sieg. Wir haben uns in der Vorbereitung eine sehr gute Mentalität und einen super Teamspirit aufgebaut, das hat uns in den letzten Spielen sehr geholfen."

Auf seine persönliche Leistung angesprochen meinte der 19-Jährige: „Es macht Spaß Tore zu machen, vor allem dann, wenn ich mit meinen Toren der Mannschaft weiterhelfen kann. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Englischen Woche 270 Minuten gespielt habe. Der Trainer schenkt mir viel Vertrauen, das tut mir richtig gut.“

Nach drei Spieltagen liegt der ETB mit fünf Punkten auf Tabellenplatz acht. Am kommenden Sonntag (21. August, 14:30 Uhr) geht es für die Essener dann zum Aufsteiger MSV Düsseldorf, der nach einem 2:1 Sieg gegen den VfB Homberg am vergangenen Sonntag auf Platz zehn steht.

Nach der kräftezehrenden Englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen liegt der Fokus erst mal auf der Erholung. „Jetzt erstmal regenerieren, unter der Woche im Training wieder Gas geben und dann werden wir bereit sein für Düsseldorf. Wir wollen da auf jeden Fall auch drei Punkte holen“, gibt Futkeu den Plan für die nächsten Tage vor.