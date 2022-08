TuS Bövinghausen: So erlebten die Spieler den historischen Erfolg

Der TuS Bövinghausen hat sein Auftaktspiel in der Oberliga Westfalen gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:1 (2:0) gewonnen. Für die Spieler war es ein besonderer Erfolg.

Der TuS Bövinghausen bestritt am ersten Spieltag der neuen Saison sein erstes Pflichtspiel in der Oberliga Westfalen überhaupt. Die Dortmunder sendeten mit dem 2:1-Erfolg gegen den VfL Sportfreunde Lotte ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz und schrieben ganz nebenbei noch Vereinsgeschichte. Nach dem Schlusspfiff war die Freude der Spieler des Westfalenliga-Aufsteigers dementsprechend groß.

TuS-Verteidiger Maurice Rene Haar wird die Bövinghausener in der neuen Saison, wie auch schon beim Spiel gegen Lotte, als Mannschaftskapitän auf das Feld führen. Auch gegen die Sportfreunde hielt Haar seine Hintermannschaft lautstark zusammen und scheute wie gewohnt keinen Zweikampf.





„Ein direkter Sieg am ersten Spieltag gegen einen Regionalliga-Absteiger fühlt sich großartig an. Wir wussten, dass mit Lotte ein großes Kaliber auf uns zukommt. Sie haben eine neu zusammengewürfelte Truppe, jedoch hat heute das Teamgefüge gewonnen. Wir haben eine willensstarke Leistung gezeigt und jetzt kann ein bisschen gefeiert werden”, verriet der Kapitän nach dem Schlusspfiff.

Dzaferoski erzielt historisches Tor

Bei der Partie zwischen Bövinghausen und Lotte brachte Dino Dzaferoski den TuS nach 19 Minuten in Führung und erzielte dadurch das erste Oberligator der Vereinsgeschichte für den TuS. Dennoch blieb Dzaferoski bescheiden und lobte die Leistung der gesamten Mannschaft.

„Wir fühlen uns nach dem erfolgreichen Auftakt alle sehr gut, auch wenn es ein sehr schwieriges Spiel war. Jedoch haben wir in den sechs Wochen Vorbereitung hart auf diesen Tag hingearbeitet und wir sind froh, dass wir das erste Spiel erfolgreich bestritten haben. Gegen Lotte hat sich die gesamte Mannschaft für ihre Arbeit belohnt”, erklärte der Torschütze.

Den zweiten Treffer des Tages für Bövinghausen erzielte Stürmer Elmin Heric. Nach dem Spiel deutete er an, dass die Bövinghausener in dieser Spielzeit noch Großes vorhaben.

Der erfolgreiche Auftakt fühlt sich super an. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir klar gezeigt, wo es in dieser Saison noch hingehen kann mit dieser Leistung. Elmin Heric

„Der erfolgreiche Auftakt fühlt sich super an. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir klar gezeigt, wo es in dieser Saison noch hingehen kann mit dieser Leistung. Wir können damit sehr zufrieden sein und werden auf diese Partie in Zukunft aufbauen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie zwar spielerisch etwas aus der Hand gegeben, jedoch kann man im Fußball auch nicht immer 90 Minuten die Oberhand behalten. Insgesamt können wir sehr stolz auf diesen Erfolg sein”, kommentierte Heric in Bezug auf den gelungenen Start in die neue Liga.

Am kommenden zweiten Spieltag kommt es zu einem waschechten Highlight. Dann nämlich werden der TuS Bövinghausen und der ASC 09 Dortmund zum Stadtderby aufeinandertreffen.