KFC Uerdingen-Kapitän Udegbe: "Für viele ist es wie ein Pokalspiel gegen uns"

Zwei Spiele, zwei Siege, 0 Gegentore. Die Bilanz zum Start der Oberliga Niederrhein könnte für den KFC Uerdingen kaum besser sein, trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial.

Zwei Spieltage sind in der Oberliga Niederrhein absolviert. Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen hat in den zwei Spielen den perfekten Start hingelegt. Einem 1:0-Sieg zum Start gegen den Cronenberger SC folgte ein weiterer 1:0-Sieg beim Landesliga-Aufsteiger SV Sonsbeck. Was in den beiden Spielen aufgefallen ist, wird schon an den Ergebnissen deutlich. Die Defensive steht, die Offensive muss sich noch finden.

Zweimal zu Null, so stellt sich jeder Torwart den Saisonstart vor. Auch KFC-Kapitän und Keeper Robin Udegbe freut sich über den gelungenen Start in die Oberliga: „So stellt man sich den Saisonstart vor. Das geht gerade defensiv in die richtige Richtung. Natürlich wissen wir selbst, dass wir es nach vorne noch etwas besser machen müssen. Aber so stelle ich mir die Oberliga vor, dass es unheimlich schwer ist und es für viele wie ein Pokalspiel ist gegen den KFC Uerdingen zu spielen. Ich bin heilfroh, dass wir zweimal zu Null gespielt und sechs Punkte geholt haben. In die Richtung kann es weitergehen.“

Besonders im Spiel gegen Sonsbeck zeigte der Schlussmann eine glänzende Leistung und sorgte mit einer starken Parade kurz vor der Halbzeit dafür, dass die Null bis zum Schluss stand. Der 31-Jährige blickt bescheiden auf seine Leistung: „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Am Ende gewinnen wir zusammen und deswegen war es einfach eine gute Teamleistung. Aber wir haben noch eine Menge Verbesserungspotenzial.“

Auch Voigt sieht noch eine Menge Potenzial

Verbesserungspotenzial, welches auch der Trainer von Udegbe und Co., Alexander Voigt, zu Genüge sieht. Besonders eine Spielsituation sah Voigt gegen Sonsbeck stark verbesserungswürdig: „Tatsache ist, dass wenn wir außen durchkommen, zu wenige Spieler im Sechzehner haben. Das hatten wir schon im ersten Spiel und nun gegen Sonsbeck auch. Wir haben die Situationen, aber brauchen die Spieler, die auch mal in die Box gehen. Aber da machen wir weiter und arbeiten dran. Wir müssen uns noch in vielen Bereichen verbessern.“

Noch besser machen können es die Uerdinger dann schon am Wochenende, wenn die Spvg Schonnebeck in die Grotenburg kommt (Sonntag, 14. August, 15 Uhr).