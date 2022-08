KFC Uerdingen: Für Neuzugang zählt nur der Wiederaufstieg

Neuzugang Alexander Lipinski konnte beim 1:0-Auftakterfolg des KFC Uerdingen ein gutes Spiel zeigen. Mit den Krefeldern will er den Wiederaufstieg in die Regionalliga West schaffen.

Zum Saisonauftakt in der Oberliga Niederrhein gab Alexander Lipinski sein Pflichtspieldebüt für den KFC Uerdingen. Vor 2000 Zuschauern konnte er mit seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg gegen den Cronenberger SC einfahren.

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan und leider das 1:0 nicht gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir weiter gedrückt und dann den erlösenden Siegtreffer erzielt. Am Ende ein erfolgreicher Saisonstart“, resümierte Lipinski.

Bei seinem Debüt in der Grotenburg zeigte der 26-Jährige ein starkes Spiel. Immer wieder hinterlief er die gegnerische Abwehr und brachte sich in aussichtsreiche Situationen. Doch er scheiterte jeweils an Cronenbergs Torhüter Yannik Radojewski. „Eine überragende Torwartleistung, die muss man einfach loben. An so einem Tag braucht man dann auch mal einen Sonntagsschuss, um zu gewinnen“, erkannte Lipinski an.

Auch Trainer Alexander Voigt lobte nach dem Auftaktspiel seinen Neuzugang: „Er ist sehr viel gelaufen, hat sehr viel Unruhe gebracht. In der ersten Halbzeit hat er sich für seine Leistung leider nicht belohnt, aber man merkt schon, dass er ein ganz wichtiger Spieler für uns wird. Er bewegt sich gut in den Halbräumen, wo er immer wieder von seinen Mitspielern angespielt wird.“

Von der Kulisse in seiner neuen Heimspielstätte war Lipinski sichtlich begeistert: „Es ist unglaublich. Was die Fans hier leisten, ist einzigartig. Man sieht auch, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen, für die Fans und für die Mannschaft. Das macht einfach unglaublich viel Spaß.“ Die Fans feierten den ersten Saisonsieg zusammen mit den Spielern auch lange nach Abpfiff.

In der vergangenen Spielzeit gelang Lipinski mit seinem damaligen Verein 1. FC Bocholt der Aufstieg in die Regionalliga West. Dass der KFC vergleichbare Ziele hat, ist kein Geheimnis. „So eine Saison ist sehr lang, 40 Spiele haben wir vor uns. Klar ist das toll, dass wir jetzt gewonnen haben, aber es ist noch ein langer Weg. Ich versuche die Erfahrung, die ich letztes Jahr mit dem Aufstieg gesammelt habe, der Mannschaft mitzugeben und dazu beizutragen, dass wir am Ende auch ganz oben stehen.“