OL NR: Kray holt doch noch einmal einen Neuen

Noch am Dienstag hatte der FC Kray verkündet, dass die Personalplanungen abgeschlossen sind. Jetzt wurde doch noch einmal ein neuer Spieler verpflichtet.

Der FC Kray hat doch noch einmal einen neuen Spieler verpflichtet: Danilo Curaba kommt vom Westfalen-Oberligaabsteiger Westfalia Herne an die Buderusstraße. Der 22-jährige Deutsch-Italiener ist in der KrayArena kein Unbekannter, spielte der gebürtige Essener doch schon in der Jugend des FC Kray.

„Mit Danilo haben wir noch einen starken Linksfuß verpflichten können, der die Konkurrenzsituation auf der linken Seite beleben wird, da er die ganze „Bahn“ bespielen kann“, sagte der Sportliche Leiter Rudi Zedi nach der Vertragsunterzeichnung. „Wir waren schon länger in Kontakt. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und er sich uns angeschlossen hat.“

Transfers FC Kray Zugänge: Danilo Curaba, Romario Guscott, Eric Gweth, Ramazan Bünyamin Karatas (alle Westfalia Herne), Ryota Nakaoka (SC Düsseldorf), Daniel Dudek (BVB U19), Bubakarry Fadika, Max Beira (SC 20 Oberhausen), Odin Redier, Ardit Selmani (beide WSV U19), Michael Andres (Burgaltendorf), Eun-seok Ko (Fortuna Düsseldorf U19), Jan Fauseweh (OSC Bremerhaven), Eugene Ofosu-Ayeh (Wattenscheid), Ji-hwan Yun (KFC Uerdingen), Joelle Cavit Tomczak (Wuppertaler SV), Simeon Louma (TV Jahn Hiesfeld). Abgänge: Emir Alic (Duisburger FV), Kamil Poznanski (ETB SW Essen), Florian Usein, Luka Bosnjak (beide TuS Bövinghausen), Niko Bosnjak (Wattenscheid 09), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Nils van den Woldenberg, Kevin Kehrmann (Spvg Schonnebeck), Calvin Minewitsch (SSVg Velbert), Johannes Sabah (VfB Homberg), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Girolamo Tomasello (RSV Meinerzhagen), Orhan Dombayci (FC Bottrop), Max Fleer (SV Schermbeck).

Nach seiner Jugendzeit beim FC Kray zog ihn für ein Jahr zu Blau-Gelb Überruhr. Zwischen 2019 und 2021 stieg er mit dem TV Jahn Hiesfeld in die Oberliga auf. In der abgebrochenen Oberliga-Spielzeit 20/21 kam er auf sieben Einsätze für die Veilchen. Im vergangenen Sommer ging es dann zu Westfalen-Oberligist Westfalia Herne. Dort war er als Stammspieler gesetzt und absolvierte 28 Spiele in der letzten Saison. In der Krayer Jugend gehörte er zudem zu der U19, die den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp gegen Arminia Klosterhardt verpasst hatte.

„Ich kenne den FC Kray aus meiner Vergangenheit. Der Verein war und ist eine absolut gute Adresse für junge Spieler. Als Rudi Zedi Kontakt mit mir aufnahm, war schnell für mich klar, dass ich wieder zurückkehren möchte“, sagt Danilo Curaba selbst zu seinem Wechsel. „Ich möchte mich in der langen Saison mit 40 Spieltagen weiter entwickeln und der Mannschaft helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“