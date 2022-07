Oberliga Westfalen: SC Paderborns U21 holt Shootingstar und drei weitere Neue

Der SC Paderborn hat vier Spieler für seine U21-Mannschaft aus der Oberliga Westfalen verpflichtet. Darunter auch ein Senkrechtstarter aus der Vorsaison.

Zweieinhalb Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Oberliga Westfalen hat der SC Paderborn vier Neuzugänge für sein U21-Team verkündet. Es handelt sich um Dino Nuhanovic (18 Jahre alt, VfL Wolfsburg U19), Jason Tomety-Hemazro (21, FC Oberneuland), Mustafa Dogan (26, SV Lippstadt) und Dilhan Demir (19, TSG Sprockhövel).

Mit Linksverteidiger Tomety-Hemazro und Mittelfeldmann Dogan sind zwei Spieler dabei, die zuletzt in der Regionalliga unterwegs waren. Nachwuchsstürmer Nuhanovic traf für die Wolfsburger U19 in der vergangenen Saison fünfmal in der Junioren-Bundesliga. Und bei Angreifer Demir handelt es sich um den Shootingstar der letztjährigen Oberliga-Saison.

Ende des vergangenen Jahres debütierte er für Sprockhövel und hatte auf Anhieb seinen Platz in der Startelf sicher. Mit Beginn der Abstiegsrunde entdeckte Demir das Toreschießen für sich: In zehn Einsätzen erzielte er acht Treffer.

Jetzt möchte die Offensivkraft den nächsten Schritt beim SCP gehen, der in der Vorsaison beinahe den Sprung in die Regionalliga schaffte. Gleich am ersten Spieltag der neuen Runde (14. August) empfangen die Paderborner Westfalia Rhynern zum Duell der Fast-Aufsteiger.

SC Paderborn U21: Transfers im Überblick

Zugänge: Jovan Jovic (KFC Uerdingen), Noyan Efe Bayaki (Rot Weiss Ahlen), Mustafa Dogan (SV Lippstadt), Christian Strohdiek (Würzburger Kickers), Michel Oelkers (LSK Hansa), Jason Tomety-Hemazro (FC Oberneuland), Dino Nuhanovic (VfL Wolfsburg U19), Elvin Jashari (Viktoria Köln U19), Dilhan Demir (TSG Sprockhövel), Marlon Lakämper (VfB Schloß Holte), Kenson Pierre Bauer (Arminia Bielefeld U19), Noah Heim, Guiliano Rodehutskors (beide eigene U19), Dominik Bilogrevic (Wuppertaler SV, Leihende)

Abgänge: Wladimir Wagner, Presley Pululu (beide SC Verl), Mervin Kalac (FC Wacker), Daniel Grgic, Luis Hillemeier (beide SF Lotte), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Akbar Tchadjobo (Schalke II), Julian Rümmele (FV Lörrach), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Leon Brüggemeier, Philimon Tawiah (beide unbekannt)