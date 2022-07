Sportfreunde Siegen: Neuzugang bringt Drittliga-Erfahrung mit

Verstärkung für die Sportfreunde Siegen: Der Westfalen-Oberligist hat einen Neuzugang präsentiert - mit höherklassiger Erfahrung, aber wenig Spielpraxis.

Zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart der Oberliga Westfalen haben die Sportfreunde Siegen einen neuen Offensivspieler unter Vertrag genommen. Aykut Soyak kommt vom Regionalligisten SC Wiedenbrück ins Leimbachtal.

"Aykut ist ein kreativer Spieler, der in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist. Mit seiner Erfahrung liefert er einen absoluten Mehrwert für das gesamte Team und kann im Spiel für die besonderen Momente sorgen", wird Cheftrainer Lirian Gerguri zum Transfer zitiert. "Ich freue mich sehr, dass Aykut sich für die Sportfreunde entschieden hat. Ich bin davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird."

Der 27-Jährige verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten in der Regionalliga West (17 Einsätze, ein Tor) - erst bei Rot Weiss Ahlen, dann in Wiedenbrück. In der vergangenen Saison kam er allerdings nicht zum Einsatz.

Soyak bringt aber auch Erfahrung aus der 3. Liga mit: Nachdem er die Jugend des SC Paderborn durchlaufen hatte, sammelte er für die Ostwestfalen 17 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse (zwei Tore, drei Vorlagen). Zudem spielte der gebürtige Paderborner für die SV Elversberg, Viktoria Berlin und Lok Leipzig. Mit Leipzig feierte er 2020 die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost, scheiterte in den Aufstiegsspielen jedoch am SC Verl.

Jetzt möchte er mit den Sportfreunden in der Oberliga angreifen, die für Siegen mit dem Heimspiel gegen den ASC Dortmund am 14. August beginnt.

Sportfreunde Siegen: Transfers im Überblick

Zugänge: Marcel Bona (Ujpest U19), Yu Sato (FC Remscheid), Aykut Soyak (SC Wiedenbrück), Malik Hodroj, Benit Dinaj, Umut Özogul (alle eigene U19)

Abgänge: Patrick Jöcks (SF Baumberg), Oliver Schnitzler (SV Rahrbachtal), Björn Jost (FC Deisenhofen), Joshua Walter (unbekannt)