OL NR: Vorerst letzter Neuzugang für den FC Kray

Der FC Kray hat seine Kaderplanungen beendet. Vom TV Jahn Hiesfeld kommt ein junger Linksverteidiger. Ganz ausgeschlossen sind weitere Neue nicht.

Der FC Kray hat seine Kaderplanungen vorerst abgeschlossen. Vom ehemaligen Ligarivalen TV Jahn Hiesfeld, der nach der vergangenen Saison freiwillig seine erste Mannschaft zurückgezogen hat und in der Bezirksliga neu starten wird, kommt Linksverteidiger Simeon Louma an die Buderusstraße.

Der 21-Jährige hat vor seiner Zeit in Hiesfeld in der Jugend des MSV Duisburg gespielt und nun sein erstes Jahr im Senorenbereich hinter sich. Bei den Veilchen absolvierte er in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 31 Partien und war als Stammspieler maßgeblich am sportlichen Klassenerhalt der Veilchen beteiligt. In der Jugend wurde Simeon bei Rot Weiss Essen ausgebildet, absolvierte er 18 Spiele für die U17-Bundesligamannschaft von RWE, ehe es ihn im Sommer 2019 zu Arminia Klosterhardt zog, von wo aus er zur U19 des MSV Duisburg wechselte.

Transfers FC Kray Zugänge: Romario Guscott, Eric Gweth, Ramazan Bünyamin Karatas (beide Westfalia Herne), Ryota Nakaoka (SC Düsseldorf), Daniel Dudek (BVB U19), Bubakarry Fadika, Max Beira (SC 20 Oberhausen), Odin Redier, Ardit Selmani (beide WSV U19), Michael Andres (Burgaltendorf), Eun-seok Ko (Fortuna Düsseldorf U19), Jan Fauseweh (OSC Bremerhaven), Eugene Ofosu-Ayeh (Wattenscheid), Ji-hwan Yun (KFC Uerdingen), Joelle Cavit Tomczak (Wuppertaler SV), Simeon Louma (TV Jahn Hiesfeld). Abgänge: Emir Alic (Duisburger FV), Kamil Poznanski (ETB SW Essen), Florian Usein, Luka Bosnjak (beide TuS Bövinghausen), Niko Bosnjak (Wattenscheid 09), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Nils van den Woldenberg, Kevin Kehrmann (Spvg Schonnebeck), Calvin Minewitsch (SSVg Velbert), Johannes Sabah (VfB Homberg), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Girolamo Tomasello (RSV Meinerzhagen), Orhan Dombayci (FC Bottrop), Max Fleer (SV Schermbeck).

„Mit der Verpflichtung von Simeon sind unsere Kaderplanung abgeschlossen“, sagt Rudi Zedi, Sportlicher Leiter des FC Kray. „Wir hatten noch genau auf der Position des linken Verteidigers Bedarf und Simeon passt mit seinen Fähigkeiten genau in unser Anforderungsprofil. Sicher werden wir weiter die Augen und Ohren offen halten, doch geplant ist ein weiterer Neuzugang erst einmal nicht.“