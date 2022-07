Vor Testspiel: SpVg Schonnebeck stärkt RWE den Rücken

Vor dem Testspiel zwischen Oberligist SpVg Schonnebeck und Drittligist Rot-Weiß Essen ruft die Spielvereinigung zur Solidarität zwischen beiden Vereinen auf.

Am kommenden Samstag trifft die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Westfalen zum Vorbereitungsspiel auf Drittligist Rot-Weiss Essen. Die Spielvereinigung steckt mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. RWE befindet sich hingegen schon im Ligabetrieb. Zum Auftakt der 3. Liga musste sich RWE jedoch dem Mitaufsteiger vom SV Elversberg mit 1:5 geschlagen geben.

Zwar verlor Schonnebeck das letzte Testspiel gegen den ASC 09 Dortmund knapp mit 1:2, dennoch zeigten sich die Schwalben während der Partie gegen Dortmund aggressiv und kämpferisch und machten dadurch Lust auf mehr. Besonders in der zweiten Halbzeit der Partie ging es heiß her.

Essen hält zusammen

Vor dem kommenden Testspiel der beiden Vereine rief der Oberligist indes zur Solidarität zwischen den beiden Teams und in der gesamten Stadt Essen auf. Die Schwalben aus Schonnebeck stehen trotz des verlorenen Auftakts hinter dem größten Klub der Stadt.

„Wir starten hiermit einen Aufruf im Sinne des Essener Fußballs, zum einen nicht nur unsere Schwalben zu unterstützen, sondern auch unseren Freunden von Rot-Weiss Essen zu zeigen, dass die Stadt und vor allem die Fans der rot-weissen ihrer Mannschaft mit auf den Weg geben, dass sie trotz des Ergebnisses am 1. Spieltag hinter ihrer Mannschaft stehen und das Testspiel zu einem für beide Vereine und Mannschaften positiven Event bereiten, aus dem alle Beteiligten die besten Emotionen für eine erfolgreiche Saison mitnehmen”, verkündete der Verein auf seiner Internetseite.

Das Spiel wird am kommenden Samstag an der Bäuminghausstraße in Altenessen ausgetragen werden. Der Anstoß der Partie erfolgt um 14 Uhr. Für interessierte Fans besteht die Möglichkeit über den Online-Shop der Spielvereinigung Tickets zu erwerben. Außerdem wird am Spieltag selbst am Einlass über die Hövelstraße eine Tageskasse geöffnet sein.