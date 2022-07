Hamborn 07: Trainer Berg über die Vorbereitung, Transfers und Derby-Auftakt

Drei Wochen vor dem Saisonstart spricht Hamborn-Trainer Julian Berg über den Stand der Dinge beim Oberliga-Aufsteiger und verrät, welche Eigenschaft ein möglicher Neuzugang mitbringen muss.

Bergfest bei Oberliga-Aufsteiger SF Hamborn 07. Seit drei Wochen befinden sich die Hamborner „Löwen“ in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Bis zum Saisonstart am 7. August. sind es ebenfalls noch drei Wochen. „Die Jungs kamen zwar mit einem relativ guten Fitness-Level zum Trainingsstart, aber mittlerweile merkt man, dass die Jungs gerade auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist aber am Ende der dritten Vorbereitungswoche völlig okay“, erklärt Hamborn-Trainer Julian Berg mit Blick auf die vergangenen intensiven Trainingswochen.

Gemessen an den Testspielergebnissen waren es für die Sportfreunde bislang äußerst erfolgreiche Wochen: In allen drei Vorbereitungsspielen gingen die Hamborner als Sieger vom Platz. Es gibt aber auch nicht so gute Neuigkeiten. Mit Joel Bayram (Mittelfuß) und Julian Bode (Bänder) sind derzeit zwei Akteure verletzt, die wohl etwas länger ausfallen werden. „Bei Julian Bode bin ich zwar optimistischer, weil er nur eine Reizung hat. Aber Joel Bayram wird definitiv zum Saisonstart fehlen“, bedauert Berg. Aber auch ohne die beiden Verletzten ist Berg mit der aktuellen Kaderqualität zufrieden.

Wie RS bereits berichtete, hat der Oberliga-Aufsteiger bislang zwölf Zugänge präsentiert. Zuletzt schloss sich noch Verteidiger Karim El Moumen von Oberligisten FSV Duisburg den „Löwen“ an.

Kader der Hamborner steht derzeit bei 25 Mann

Explizit weitere Neuzugänge sind erst einmal nicht mehr vorgesehen, aber laut Berg nicht ausgeschlossen: „Wir halten die Augen noch offen. Derzeit haben wir noch ein paar Spieler, die uns angeboten werden und auch ins Probetraining kommen. Aber ein möglicher Zugang müsste direkt helfen können. Wir nehmen jetzt nicht noch einen, nur um den Kader aufzufüllen. Da sind wir mit 25 Spielern gut aufgestellt. Aber wenn sich jetzt noch einer zeigt, der sofort helfen könnte, dann könnten wir noch reagieren.“

Dass es im ersten Spiel nach neun Jahren Oberliga-Abstinenz gleich zu Beginn der Saison zum Derby mit dem VfB Homberg kommt, ist für 07-Coach Berg noch kein Thema: „In den vergangenen drei Wochen habe ich noch nicht einmal darüber gesprochen und innerhalb der Mannschaft wurde es auch nicht groß thematisiert, weil wir bewusst derzeit nur auf uns schauen. Aber die Vorfreude auf die Oberliga ist natürlich da. Auch im Umfeld merkt man, dass alle sehr positiv gestimmt sind. Ich denke, so eineinhalb Wochen vor dem ersten Spieltag kommt diese Euphorie und Vorfreude auf das Derby.“