SF Hamborn: Dritter Sieg im dritten Test trotz fehlender Frische

Oberliga-Aufsteiger SF Hamborn 07 behielt auch im dritten Testspiel die weiße Weste. Nach der Pause machte es der Oberliga-Aufsteiger gegen Landesligist SpVgg Sterkrade-Nord deutlich.

Am Ende gewann Oberliga-Aufsteiger SF Hamborn 07 das Duell gegen Oberliga-Absteiger SpVgg Sterkrade-Nord doch deutlich mit 5:1. Allerdings präsentierten sich die Gäste zumindest im ersten Durchgang als ebenbürtig und egalisierten einen frühen Rückstand. „In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass Sterkrade eine gute Truppe zusammen bekommen hat“, lobte Hamborn-Trainer Julian Berg die gegnerische Mannschaft.

Er fügte aber auch hinzu: „Wir haben von Beginn an diszipliniert gespielt und sind relativ früh in Führung gegangen. Bis zum 1:1 hatte der Gegner gar keine Chance. Aber beim Gegentor haben wir geträumt. Da hat die gedankliche und geistige Frische gefehlt. Das muss besser werden, denn dadurch resultiert dann der Ausgleich.“

In Durchgang zwei waren die Sportfreunde aber deutlich die spielbestimmende Mannschaft und schenkten dem Oberliga-Absteiger der abgelaufenen Saison vier Gegentore ein. Sehr zur Freude von 07-Coach Berg: „In der zweiten Hälfte spielen wir dann noch konsequenter und machen unsere Tore. Das Ergebnis war schlussendlich auch von der Höhe her verdient.“

Auf der anderen Seite ordnete Gäste-Trainer Dennis Charlier die 1:5-Niederlage gelassen ein. Denn während Hamborn bereits seit drei Wochen in der Vorbereitung steckt, begann für seine Mannschaft der Saison-Aufgalopp erst vor wenigen Tagen. „Wir haben bisher erst zwei Trainingseinheiten absolviert. Daher war mir bewusst, dass wir spielerisch kein Feuerwerk abreißen werden und wir hatten auch keine großen Erwartungen.“

Sterkrade-Nord hatte erst zwei Einheiten absolviert

Charlier nutzte das Testspiel auch dafür, bei seiner Mannschaft den konditionellen Grundstein für die anstehende Saison zu legen. So absolvierten alle Spieler, die nicht von Beginn an spielten, während des Spiels auf einem Nebenplatz eine Laufeinheit. „Für uns war es wichtig, dass wir eine intensive Einheit hatten“, betonte Charlier, der dem Test trotz der Niederlage auch etwas Positives abgewinnen konnte: „Wir haben versucht ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Das haben wir phasenweise auch schon ganz gut gemacht. Klar, als Fußballer will man immer gewinnen, aber die Ergebnisse spielen für uns derzeit noch keine Rolle.“