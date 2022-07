Nach 22:0-Sieg im Test: So ist der Stand der Dinge beim KFC Uerdingen

Seit einigen Wochen befindet sich der KFC Uerdingen in der Vorbereitung auf die neue Saison der Oberliga Niederrhein. So ist der aktuelle Stand der Vorbereitung.

Nach dem bitteren Abstieg aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein bereitet sich der KFC Uerdingen auf die erste Oberliga-Saison seit sechs Jahren vor.

Zuletzt spielten die Krefelder in der Saison 2016/17 in der fünfthöchsten Spielklasse. Nun heißt es in der Grotenburg wieder Oberliga. Die Testspielergebnisse der Vorbereitung haben bislang wenig Aussagekraft, scheinen aber schwankend. Nach dem 6:3-Sieg gegen den VfB Uerdingen und dem 3:0-Erfolg gegen BG Überruhr, folgte eine 1:2-Pleite gegen den Landesligisten TuS BW Königsdorf. Im letzten Test, gegen den B-Ligisten SV Oppum, siegte Uerdingen wenig bedeutend mit 22:0.

Voigt sieht Team auf einem guten Weg

Der Trainer des KFC, Alexander Voigt, sieht sein Team auf einem guten Weg: „Stand der Dinge ist so, dass wir beim Kader so gut wie durch sind. Wir suchen lediglich noch einen linken Verteidiger. Körperlich sind wir auf einem guten Weg. Wir sind mittlerweile in einer Phase, in der auch die Müdigkeit kommt. Da machen wir richtig gute Fortschritte. Spielerisch auch, das wird langsam. Aber ein bisschen was gibt es auch noch zu tun, dafür haben wir ja aber auch noch ein wenig Zeit.“

Zwei Testspiele warten auf das Team rund um Kapitän Leonel Kadiata noch. Erst steht der Test gegen SV Bergisch Gladbach an (Freitag, 15. Juli, 19 Uhr), dann kommt zum finalen Test der 1. FC Mönchengladbach in die Grotenburg (Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr). Eine Aufstellung für die letzten Tests hat Voigt auch schon im Kopf: „Ich hatte ja gesagt, dass wir am Anfang alles noch mixen. So langsam sollten wir aber dahinkommen, dass wir in den Testspielen ein gewisses Gerüst stehen haben und schauen, dass wir um diese Spieler herum noch etwas zusammenbauen. Aber ein gewisser Stamm wird sich in den letzten beiden Testspielen schon herauskristallisieren.“

Bescheidenes Saisonziel

Die Liga startet für den KFC dann in circa drei Wochen mit einem Heimspiel gegen den Cronenberger SC (Samstag, 06. August, 18 Uhr). Der direkte Wiederaufstieg ist für den Verein aber wohl nicht unbedingt das primäre Ziel, wie der Ex-Bundesligaprofi Voigt verrät: „Wir haben intern noch kein Saisonziel bestimmt. Klar ist auch, dass wir nicht sagen können, wir wollen Zehnter werden. Wir wollen so lange wie möglich oben dabei sein und eine gute Rolle spielen. Es ist eine ewig lange Saison, deswegen ist es sehr schwer ein genaues Ziel zu bestimmen. Wir wollen lange ein Kandidat für die ersten Plätze sein und dann schauen wir was dabei rauskommt.“