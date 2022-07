Sportfreunde Lotte verpflichten 80-fachen Drittliga-Stürmer

Die Sportfreunde Lotte haben auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ein Stürmer mit Drittliga-Erfahrung kommt von Energie Cottbus zum Westfalen-Oberligisten.

Weiterer Zuwachs für den Kader der Sportfreunde Lotte: Der Westfalen-Oberligist hat Max Kremer verpflichtet. Der 33-jährige Offensivmann kommt von Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost ans Autobahnkreuz und soll beim Neustart nach dem Abstieg mit anpacken.

Kremer bringt die Erfahrung von 80 Einsätzen in der 3. Liga mit nach Lotte, die er für den SV Meppen sammelte. Sechs Tore und drei Vorlagen gelangen ihm in drei Drittliga-Jahren, in denen er auch gegen die Sportfreunde spielte.

Kremer, übrigens Schwiegersohn des früheren RWE- und Meppen-Trainers Christian Neidhart, verbrachte die längste Zeit seiner Karriere in Meppen. 2017 feierte er mit dem SVM die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und den Aufstieg in die 3. Liga.

Zudem spielte er für Hansa Rostock II, den Greifswalder SV, den SV Wilhelmshaven und in den letzten beiden Jahren für Cottbus. 21 Einsätze mit zwei Tore und einer Vorlage kamen für ihn in der letzten Saison herum.

Sportfreunde Lotte: Alle Transfer im Überblick (Stand 12. Juli):

Zugänge: Max Kremer (Energie Cottbus), Berkan Ersoy (VfL Osnabrück U19), Fabian Golz (BSV Holzhausen), Addy-Waku Menga (BSV Rehden), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Bo-Börge Drath (Germania Egestorf/Langreder), Leon Schmidt (Holstein Kiel II), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Daniel Grgic, Luis Hillemeier, Melih Sayin (alle SC Paderborn II), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Emre-Can Agil (eigene U19)

Abgänge: Cedric Euschen (BFC Dynamo), Dominic Minz (TSV Havelse), Luis Allmeroth, Hakim Traoré (SV Lippstadt), Emre Aydinel (SC Wiedenbrück), Jhonny Peitzmeier (FC St. Pauli II), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Drilon Demaj (Blau-Weiß Lohne), Timo Brauer (TVD Velbert), Exauce Andzouana (Alemannia Aachen), Robert Nnaji (1. FC Bocholt), Manasse Fionouke (SV Straelen), Jakob Duhme (Eintracht Rheine), Maximilian Franke (SC Verl/Leihende), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück/Leihende), Fynn Müller, Emir Terzi, Tyson Richter (alle unbekannt)