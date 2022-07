Die Wege schienen sich zu trennen, nun hat Charles Atsina seinen Vertrag beim KFC Uerdingen doch verlängert.

Charles Atsina bleibt dem KFC Uerdingen auch in der Oberliga Niederrhein erhalten. Der 33-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison in 26 Einsätzen fünfmal traf, hat seinen Vertrag bei den Krefeldern verlängert.

"Wir sind froh, dass wir wieder einen klassischen Mittelstürmer dabei haben. Er ist ein anderer Spielertyp als die Spieler, die wir bisher haben, und kann den jungen Spielern mit seiner Erfahrung weiterhelfen", freut sich Trainer Alexander Voigt über die Verlängerung.

"Manchmal ist das nun mal so, dass man erst im zweiten oder dritten Anlauf zusammen findet. Wir sind froh, dass es nun doch geklappt hat und er bei uns bleibt", ergänzte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Scholten.