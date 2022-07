VfB Homberg: Neuzugang Abrosimov „möchte Führungsspieler sein“

Dennis Abrosimov wechselte in der Sommerpause von Oberligist Spvg Schonnebeck an den Rheindeich. Bei den Duisburgern will das ehemalige Fohlen-Talent zum Führungsspieler reifen.

Das Testspiel gegen den westfälischen Landesligisten SV Horst-Emscher war für Dennis Amborsimov die erste Gelegenheit, sich mit seinen neuen Teamkollegen beim VfB Homberg einzuspielen. Der Mann, der von der SpVg Schonnebeck kam, führte im Anschluss an den 3:1-Sieg mit seinen Mannschaftskollegen noch Dehn- und Mobilitätsübungen durch. Mit dem ersten kleinen Härtetest unter Wettkampfbedingungen war der 24-Jährige, der größtenteils im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, zufrieden: „Dafür, dass viele Neuzugänge auf dem Platz standen, haben wir gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Wir konnten uns Torchancen erarbeiten und haben wenig zugelassen. Allerdings hätten wir das Spiel gerne ohne Gegentor beendet.“ Weitere Abgänge beim VfB Homberg möglich Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West durchlebte der VfB Homberg einen großen Umbruch. Bis dato haben 16 Spieler den Verein verlassen, was sich nach Aussage von Homberg-Trainer Stefan Janßen noch erhöhen könnte, da Abwehrspieler Philipp Meißner einen Wechselwunsch geäußert hat. Auf der anderen Seite sind bislang 14 neue Spieler hinzugekommen – unter ihnen auch Dennis Abrosimov, der den Neuanfang mit prägen soll: „Stefan Janßen hat mich hier her geholt, damit ich Verantwortung übernehme, was ich auch tue. Das heißt aber nicht, dass ich mich rausnehmen darf oder gesetzt bin. Ich muss genauso hart ackern wie jeder andere auch und möchte hier Führungsspieler sein. Das ist mein Anspruch.“ Zum Saisonstart wartet ein Derby Seit etwas mehr als einer Woche befindet sich Abrosimov mit seinen Mitspielern in der Vorbereitung auf die kommende Saison und hat schon einige schweißtreibende Einheiten hinter sich gebracht: „Wir haben das erste Training mit einem Laktat-Test gestartet. Das war schon nicht einfach. Auch in den darauffolgenden Tagen haben wir noch sehr viele intensive Einheiten sowohl mit als auch ohne Ball absolviert. Daher war es schon eine sehr harte Trainingswoche. Aber das gehört zu einer Vorbereitung dazu.“ Schließlich startet die neue Saison bereits in weniger als einem Monat und beginnt für den VfB Homberg direkt mit einem Derby gegen die Sportfreunde Hamborn. „Deswegen müssen die Einheiten knackig sein. Denn beim ersten Saisonspiel wollen wir auf den Punkt fit sein“, betont Abrosimov. Das nächste Testspiel steht für den VfB bereits am kommenden Mittwoch gegen Neu-Regionalligist SG Wattenscheid an (13.07., 19 Uhr, Lohrheidestadion).

