ETB: Nach RWE-Pleite gab es ein Remis gegen Essener Landesligisten

Der ETB hat seinen zweiten Test absolviert. Bisher gab es noch keinen Sieg.

Den ersten Test verlor der ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den Lokalrivalen Rot-Weiss Essen mit 0:2. Nun gab es den zweiten Test - diesmal gegen den Essener Landesligisten SpVgg Steele 03/09. Beide Teams trennten sich 1:1.

Die Tore fielen spät: Mahde Hadekhalaf Kaeede brachte die Steeler fünf Minuten vor dem Ende in Führung, in der 90. Minute gelang Innenverteidiger Labinot Kryeziu der Ausgleich.

ETB SW Essen: Golz – Poznanski (62. Nguanguata), Matten (62. Lach), Kubina (46. Kryeziu), Togbedji (62. Sahin) – Akhal, Tietz (62. Gönül) – Ugrekhelidze, Mumcu, Camara (46. Islam) - Gotzeina Tore: 1:0 Kaeede (85.), 1:1 Kryeziu (90.) Zuschauer: 80

Nach dem Spiel betonte der neue ETB-Trainer Damian Apfeld: "Wir hatten eine harte Woche hinter uns. Es ist natürlich noch nicht alles so glatt gelaufen, wir haben ein paar Fehler gemacht und noch zu langsam Fußball gespielt. Uns fehlte auch die Geschwindigkeit im Passspiel und vorne hat uns das Durchsetzungsvermögen gefehlt. Auf den Außenbahnen haben wir uns auch nicht gut durchgesetzt. Das alles ist aber momentan noch völlig normal. Ich möchte so Spiele überhaupt nicht bewerten, da kommen wir dann erst am Ende der Vorbereitung hin. Nach sechs Einheiten und zwei Spielen sind wir verletzungsfrei und das ist ganz wichtig. Wir arbeiten momentan sehr hart und dementsprechend sehen dann auch zurzeit unsere Spiele aus.“

Den dritten Test bestreitet der ETB am Mittwoch (20. Juli, 19 Uhr) gegen den Bezirksligisten SV Burgaltendorf, der zuletzt aus der Landesliga abstieg. Zuvor geht es vom 15. bis zum 17. Juli in ein kurzes Trainingslager in Goch.