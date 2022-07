FC Kray: Riesen-Umbruch, vier weitere Zugänge verkündet

Der FC Kray hat vier weitere Neuzugänge vermeldet. Es sind bei weitem nicht die ersten beim Niederrhein-Oberligisten.

Der FC Kray befindet sich mitten im Umbruch. Nachdem in dieser Woche schon sieben Neuzugänge präsentiert wurden, legt der Verein mit vier weiteren Neuzugängen nach. Michael Andres, Odin Redier, Ardit Selmani und Harding Max Stuell Beira spielen künftig in der Kray Arena.

Redier und Selmani kommen aus der U19 des Wuppertaler SV. Redier ist in der Innenverteidigung zuhause, Selmani auf der Position des Sechsers. Vom Bezirksligisten SC 1920 Oberhausen stößt Stuell Beira zum Team der Krayer. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler kommt mit der Empfehlung von sechs Treffern in die Oberliga. Der vierte Neuzugang, Michael Andres, spielte zuletzt beim Stadtnachbarn SV Burgaltendorf. Dem Stürmer gelangen in der vergangenen Saison vier Tore in 15 Spielen.

Springob über die Neuzugänge

Der ebenfalls neue Trainer Fabian Springob lässt sich über den Verein wie folgt zu den Neuzugängen zitieren: „So langsam nimmt der Kader Formen an und auch von diesen Personalien bin ich voll überzeugt. Alle vier Spieler konnten uns in den Trainingseinheiten nicht nur fußballerisch, sondern auch von ihrer Einstellung her überzeugen. Wir sind auf dem richtigen Weg für die neue Saison.“

Neben den vier Neuzugängen verpflichteten die Krayer mit Romario Guscott, Bubakarry Fadika, Ryota Nakaoka, Daniel Dudek, Jan Fauseweh, Eugene Ofosu-Aye, Bünjamin Karatas, Eun-Seok Ko, Eric Gweth, Jo-Hwan Yu und Joelle Tomczak bereits elf weitere Spieler. Insgesamt 15 Neuverpflichtungen stehen damit bereits zu Buche. Ein Umbruch der viel größer kaum sein könnte. Denn auch das Trainerteam ist ein neues. Als Trainer wurde Fabian Springbob, zuletzt U19-Trainer des Wuppertaler SV, nach Kray geholt. Neuer Co-Trainer ist Matthias Walter, der von Rot-Weiss Essen an die Buderusstraße wechselte. Nicht außer Acht zu lassen ist außerdem, dass mit Rudi Zedi nun auch ein neuer Sportlicher Leiter die Geschicke in Kray leitet.

14 Spieler verließen den Verein bereits

Den vielen Neuverpflichtungen stehen allerdings auch etliche Abgänge entgegen. Neben dem Trainerteam um Damian Apfeld verließen mit Max Fleer (SV Schermbeck), Kamil Poznanski (SW Essen), Emir Alic (Duisburger FV), Kevin Kehrmann, Nils van den Woldenberg (beide Spvg Schonnebeck), Girolamo Tomasello (RSV Meinerzhagen), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Luka Bosnjak, Florian Usein (beide TuS Bövinghausen), Johannes Sabah (VfB Homberg), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf), Calvin Minewitsch (SSVg Velbert), Niko Bosnjak (Wattenscheid 09) auch schon 14 Spieler den Verein.

Die Fans der Krayer dürfen gespannt sein, inwieweit sich das Team bis zum Pflichtspielauftakt bei ETB SW Essen (Sonntag, 7. August, 15 Uhr) eingespielt hat. Die erste Trainingseinheit des nahezu komplett neuen Teams findet am Freitag den 8. Juli um 18:45 Uhr statt. Das erste Testspiel steigt dann zwei Tage später gegen DJK Blau-Weiß Mintard (Sonntag, 10. Juli, 15 Uhr).