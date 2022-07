FC Kray: Sieben Neuzugänge, zwei aus der Regionalliga West

Der FC Kray hat sieben Neuzugänge auf einen Streich präsentiert. Zwei davon kommen aus der Regionalliga West zum Niederrhein-Oberligisten.

Alles neu beim FC Kray. Auf der Trainerbank, wo Fabian Springob künftig Platz nehmen wird. In der Sportlichen Leitung, die Rudi Zedi übernommen hat. Und auch im Kader, der sich nach vielen Abgängen allmählich mit neuen Gesichtern füllt.

Vier Zugänge standen bereits fest, jetzt hat der Niederrhein-Oberligist sieben weitere Verstärkungen auf einen Schlag präsentiert: Jan Fauseweh, Eugene Ofosu-Aye, Eun-Seok Ko, Eric Gweth, Jo-Hwan Yu und Joelle Tomczak wechseln zum FCK.

Rudi Zedi: Die Neuzugänge sind "allesamt hungrig"

"Es freut mich sehr, dass wir mit den neuen Spielern, nahezu für alle Mannschaftsteile Verstärkungen verpflichten konnten. Mit ihnen haben wir eindeutig Qualität hinzugewinnen können", betont Rudi Zedi. "Dazu sind die Jungs allesamt hungrig, charakterlich einwandfrei, haben Lust auf den Verein und brennen auf die kommende Spielzeit."

Von den sieben Zugängen kommen zwei auf direktem Wege aus der Regionalliga West nach Essen. Der 22-jährige Offensivspieler Yu stand zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag, bestritt vergangene Saison acht Partien. Tomczak ist zwei Jahre jünger und ein Eigengewächs des Wuppertaler SV. Nach einem Kreuzbandriss und nur einem Einsatz in 2021/22 nimmt er nun in Kray neuen Anlauf.

Offizieller Trainingsauftakt am Freitag

Zu den weiteren Verpflichtungen: Mit Fauseweh kommt ein neuer Torhüter. Der 21-Jährige war vergangene Saison der Stammkeeper des OSC Bremerhaven in der Oberliga Bremen. Ofusu-Aye (26) verstärkt den Krayer Sturm und lief zuletzt für die SG Wattenscheid auf. Mit Eun-Seok Ko (18) wurde ein Abwehrtalent aus der U19 von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Und das Duo Eric Gweth (23) und Bünyamin Karatas (21) kommt von Westfalia Herne.

"Ich freue mich über jeden Einzelnen von den Jungs", meint FCK-Coach Springob. "Sie bringen nicht nur eine hohe fußballerische Qualität mit, sondern passen auch von den Typen her voll in unsere Mannschaft." Offizieller Vorbereitungsstart beim letzte Saison abstiegsbedrohten Oberligisten ist an diesem Freitag. Das erste Testspiel steigt am Sonntag (15 Uhr) gegen Blau-Weiß Mintard.