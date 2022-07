Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich erneut verstärkt. Mit dem Essener Edisher Ugrekhelidze kommt ein talentierter Offensivmann.

ETB Schwarz-Weiß Essen hat Edisher Ugrekhelidze verpflichtet. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt. Der 20-jährige, offensive Flügelspieler kommt vom SV Burgaltendorf.

„An erster Stelle bin ich den Verantwortlichen des ETB mehr als dankbar für die Gespräche, für die Gastfreundschaft und für das Vertrauen, mit mir in die neue Saison zu starten. Mein Wille, meine Dynamik und meine Spielweise haben sich direkt bei der ersten Trainingseinheit mit der Mannschaft ergänzt, sodass es mir leicht fiel zum ETB zu wechseln“, sagt der gebürtige Essener Ugrekhelidze und ergänzt: „Mit der Leidenschaft und der Art Fußball zu spielen, wie man sie von diesem Verein gewohnt ist, konnte ich mich direkt identifizieren. Mit dieser ambitionierten und talentierten Truppe bin ich bereit, wettbewerbsübergreifend Erfolge zu erzielen und dem Potenzial dieser Mannschaft gerecht zu werden. Ich bin mir sicher, dass auch ich mich persönlich bei dem neuen Trainerteam weiterentwickeln kann, und dass wir als Mannschaft durch Erfolge auf uns aufmerksam machen werden.“

Ugrekhelidze wechselte im Sommer 2020 aus der U19-Niederrheinliga-Mannschft vom 1. FC Mönchengladbach nach Burgaltendorf, wo er in den letzten beiden Jahren in der Landesliga spielte. Zuvor war der Offensivmann, der „Management & Economics“ an der Ruhr- Universität Bochum studiert, in der Jugend für die ESG 99/06 aktiv.

Ereignisreiche Woche

Beim ETB geht eine ereignisreiche Woche zu Ende. Erst am Montag präsentierten die Essener ihr neues Trainer-Duo, bestehend aus Damian Apfeld (36, zuletzt FC Kray) und Ulf Ripke (45, zuletzt SG Schönebeck). Beide haben eine schwarz-weiße Vergangenheit. Apfeld trainierte den Klub zwischen April 2016 und Januar 2017, Ripke stand während seiner aktiven Zeit für den ETB auf dem Rasen. Am Mittwoch verstärkte sich der Oberligist zudem mit erfahrenen Matthias Tietz (32, zuletzt FSV Duisburg, 235 Regionalliga-Spiele).